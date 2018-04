Malebný kraj Kloboucka

Území mikroregionu Kloboucka v sobě skrývá velký potenciál překrásné krajiny pro turistiku jako vymalované. Navštívíte-li mikroregion Kloboucko a jeho dvanáct obcí, uvidíte už na první pohled, že po celá staletí byly zdejší obce stavěny do krásy díky pracovitosti a moudrosti obyvatel tohoto kraje. Náměstí se spoustou zeleně, chaloupky ozdobené květinami, kostelíky a zachovalá selská stavení dávají obcím kouzelný ráz. Opravdu malebná krajina porostlá vinnou révou a meruňkovými sady, kromě překrásných staveb dávala také příležitost ke vzniku vzácných lidových písní různých žánrů a zrodu nejkrásnějšího lidového kroje na Moravě. Lidová kultura je nesmírné dědictví tohoto kraje, kde se projevuje duchovní síla, tvořivost a umělecké nadání. Mikroregion je tvořen dvanácti vinařskými obcemi. Jsou to Borkovany, Boleradice, Nikolčice, Brumovice, Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky, Kašnice, Velké Němčice, Šitbořice, Bořetice a město Klobouky u Brna, ležící na severním výběžku břeclavského okresu, sousedící s okresy Brno-venkov, Vyškov a Hodonín. V teritoriu regionu je kromě rozsáhlých lesů několik rybníků pro rybaření. Nachází se tam řada nemovitých památek. Co může mikroregion nabídnout turistům? Poznávací turistiku, cykloturistiku, návštěvu historických památek a tradičních akcí - zejména hodů, různých folklorních slavností (například Kraj beze stínu v Krumvíři) a jarmarků. Síť stezek pro pěší a cykloturistiku je hustá. V současné době se v tomto úrodném kraji zvyšuje poptávka po vinařské turistice. Centrem regionu je malebné městečko Klobouky u Brna, které již v 10. století stálo na důležité východní stezce zvané Uherská cesta. Již tenkrát bylyKlobouky předurčeny stát se důležitým střediskem dalekého a širokého okolí. Město přitahovalo nejen obchodníky, ale i řemeslníky a chovatele dobytka na slavné výroční dobytčí trhy a jarmarky. Již v roce 1298 král Václav II. určil městečku výhradní právo trhu. Slavnou dobu opatského premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, jehož zakladatelem byl Lev z Klobouk, připomíná dominanta větrného mlýna na větrném návrší. Ve státním seznamu památkové péče je zapsáno na osmdesát objektů církevních i světských. Velký obdiv si zaslouží kaple svaté Barbory z roku 1669, kostel v Šitbořicích a evangelický kostel v Kloboukách. V městském regionálním muzeu v Kloboukách u Brna je kromě archeologických historických sbírek obrovská sbírka národopisu, habánské keramiky, obrázků malovaných na skle a další pamětihodnosti. Navštívíte-li tento kraj, navštívíte zároveň kraj Masaryka, Herbena - Brumovice a bratří Mrštíků - Diváky.



Uherčice jsou jednou z obcí na Kloboucku, která byla založena již roku 1220.