Malé Karpaty: nejkrásnější jsou na jaře!

DOPRAVA DO MALÝCH KARPAT Autem se do Malých Karpat dostanete velmi snadno a rychle. Pojedete po dálnici směrem na Bratislavu a v podstatě hned za hraničním přechodem Lanžhot–Kúty se na obzoru objeví silueta hor. Podle zvoleného cíle sjedete z dálnice buď hned v Kútech anebo později v Malackách. Veřejná doprava autobusová ani vlaková není pro výlety z ČR do Malých Karpat uzpůsobená. Po západním i východním úpatí hor sice jezdí hodně autobusových linek, ty však zpravidla směřují do Bratislavy, což je zajížďka. Bohužel, trať Zohor – Plavecký Mikuláš, která navazovala na hlavní tah Břeclav – Bratislava, byla zrušená. Pod nejvyšší vrchol Záruby (konkrétně do Smolenic) se lze dopravit vlakem po trati Kúty – Trnava.