Malaysia Airlines zakázaly děti i v části ekonomické třídy

Děti vůbec nesmí na horní palubu A380, kde je k dispozici asi 70 míst v ekonomické třídě a 66 sedadel v business třídě. Na dolní palubě je první třída, kam děti také nesmí - už od loňska, a pak běžná ekonomická třída s 350 místy.

"Byli jsme doslova zaplaveni stížnostmi od cestujících, kteří argumentovali tím, že zaplatili spoustu peněz za drahé letenky, ale během cesty nemohli kvůli hlučným dětem zamhouřit oko," uvedl k novému systému výkonný ředitel letecké společnosti Tengku Azmil.

Ekonomická třída bez dětí začne fungovat od 1. července na dálkovém letu z Kuala Lumpur do Londýna, následovat pak budou od září i lety z Kuala Lumpur do Sydney.

Kontroverzní opatření

Zatímco se ozývají mnozí kritici s tím, že tento krok společnosti Malaysia Airlines považují za diskriminaci, hodně cestujících toto opatření vítá s otevřenou náručí.

"Tipuju, že mnozí rodiče, pokud by cestovali bez dětí, by sami dali v letadle přednost klidové zóně, pokud by byla k dispozici," uvedla Suzanne Rowan Kelleherová, šéfredaktorka portálu WeJustGotBack.com, který se specializuje na cestovní tipy pro rodiny s dětmi.

Ve snaze zajistit klid na všech frontách proto Malaysia Airlines dolní patro ekonomické třídy lépe uzpůsobila pro rodiny s dětmi. Cestující mohou využít celkem osmi toalet, a horní a dolní paluba bude mít rovněž oddělený vstup do letadla.

Kontroverzní rozhodnutí zveřejnily Malaysia Airlines jen několik dnů poté, co kanadská nízkonákladová společnost WestJet přišla s aprílovým videospotem, nabízejícím rodičům možnost odbavit děti i se zavazadly do nákladového prostoru, a užít si tak klidný let.

Měly by letecké společnosti po vzoru Malaysia Airlines v letadlech zavést klidové zóny bez dětí?