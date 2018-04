Malá, ale pohodová Chotouň. Dobré lyžování kousek od Prahy

Může se hodit Jak se tam dostat Většina návštěvníků přijíždí autem. Nevede sem přímá linka MHD, ale můžete využít spoj 332 ze zastávky Budějovická do Jílového, kde přestoupíte na spoj 444. Cesta touto variantou trvá asi hodinu. Informace o skiareálu Chotouň

www.vlekychotoun.cz - informace o dopravě, cenách, provozní době, atd. včetně aktuálních snímků z webových kamer. Ceny

Celodenní lyžování pro dospělého stojí 300 Kč, zlevněné pro děti 250, možno zakoupit i bodové nebo časové jízdenky na kratší dobu, děti do 4 let v doprovodu rodičů lyžují zdarma. Půjčovny lyží www.happysport.cz/pujcovny/modrany - Happy Sport v Modřanech

www.bombalyze.cz/pujcovna.php - půjčovna na Praze 4

www.lyzeyesenice.cz – půjčovna v Jesenici u Prahy