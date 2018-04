Makyta: zapomenutá a nedotčená oblast Beskyd

Kudy zpátky z Makyty

V dalším úseku schází modrá značka na louky a prochází samotami v okolí rázovité obce Francova Lhota. Krajina je otevřená a opět plná výhledů, což trvá téměř šest kilometrů.

Pak se opět ponoříte do lesa a pomalu stoupáte zhruba 3 km k vrcholu Makyty (923 m). Nahoře je rozcestník a odpočívadlo se stříškou, hlavně však překrásný les, zcela odlišný od ostatních v okolí – nespoutaný, pokroucený a v létě plný kapradin a bohatého bylinného podrostu.





Vnímavé povahy s otevřenýma očima se zde mohou doopravdy cítit jako v chrámu přírody. Přestože odtud není nic vidět, vyplatí se sem trmácet dlouhé kilometry pěšky.

K sestupu z Makyty lze vybírat z mnoha tras. Nejblíže do civilizace je to po zelené, to však sestoupíte na Slovensko do vesnice Lazy.

Lákavé může být i hřebenové putování po červené značce, které vás směrem na severovýchod dovede do rekreačního střediska Kohůtka a k horskému hotelu Portáš. Zde si lze například domluvit nocleh a pokračovat další den po již frekventovanějším úseku javornického hřebene přes Velký Javorník směrem na Kasárna a dolů do Velkých Karlovic.



Horský hotel Portáš



Opačným, západním směrem dojdete po červené hřebenovce z Makyty k Pulčínským skálám a k vlaku do Horního Lidče, což se dá při dobré kondici stihnout za jeden den. Každopádně však výlet na Makytu vyžaduje dostatek času a vytrvalosti k dlouhému pochodu.