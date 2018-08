Naivní Češi v sandálech jsou v Chorvatsku pojem. Ale Poláci teď vedou

Samozřejmě neoficiálně. Ale o naivitě českých turistů můžete v Dalmácii poslouchat desítky historek. „Když se v médiích objeví zpráva, že v Biokovu zachraňují turistu, můžu si klidně vsadit, že to bude Čech,“ vypráví mi kamarád ze Splitu.

„Co uděláš, když jsi na pláži a uvidíš nad mořem těžký bouřkový mrak? Když jsi Čech, vlezeš si na lehátko a vydáš se té bouřce naproti,“ vypráví mi také historku o úmrtí českého turisty, kterého na moři zasáhl blesk.

Těžko říct, o jaký šlo incident, ale v Dalmácii se to vypráví pomalu jako vtip. Každopádně když v roce 2005 skutečně jeden Čech zahynul na moři po zásahu bleskem, Chorvaté to tehdy brali velice vážně.

„Apeluji na všechny poskytovatele turistických služeb, aby českým hostům vysvětlovali nebezpečí a tajemství moře,“ prohlásil tehdy v Záhřebu mluvčí chorvatského ministerstva vnitra Zlatko Mehun.

Podobnou naivitou údajně oplýváme i při pěších výletech do pohoří Biokovo v těsném sousedství Makarské. Nádherné a na první dojem lehce dostupné štíty až příliš často navštěvují turisté, kteří se do hor vydají v žabkách, tričku a bez jakéhokoli vybavení. A jak se vypráví na Slovensku při neštěstí ve Vysokých Tatrách, nejčastěji to bývají právě Češi. Ne že by to asi byla oficiálně pravda, ale českého turistu tady prostě zná každý.

Poloostrov svatého Petra v Makarské

Biokovo vystoupá během pár set metrů od pobřeží do výšek přes 1 400 metrů. Nejvyšší vrch, Sveti Jure, dokonce měří 1 762 metrů. Víc než Sněžka. A pohled na vysoké pohoří od pláží Makarské opravdu bere dech.

„Biokovo je nádherné, ale turisté by ho neměli podceňovat,“ varuje Tonči Lalič, který kromě provázení turistů po Makarské působí také jako člen místní záchranné služby. „Když jdeme pro někoho nahoru, je to téměř vždy stejný příběh. Turisté bez dobrého vybavení a vody začínají být v rozpálených horách dezorientovaní, omdlévají a padají do nepřístupných míst. Zranění mohou být fatální,“ varuje Lalič.

Lehkomyslnému přístupu často napomáhá nevyzpytatelné počasí. Zatímco u pláží panuje poklidné středomořské klima, na vrcholových partiích hor funguje počasí podobně jako v Alpách. „Když začne foukat Bura, silný vítr, který tu zná úplně každý, může náhlá změna teploty a bouřka přijít během desítek minut,“ varuje Lalič.

Biokovo je druhé nejvyšší chorvatské pohoří, jeho hlavní hřeben je dlouhý 25 km.

Velice častým problémem pro záchranáře je vůbec určit, kde se zraněný nachází. „Biokovo má zhruba z 85 procent pokrytí signálem pro mobilní operátory, jenže zranění často ani neumí popsat cestu, po které se vydali,“ doplňuje Lalič.

Záchranná akce se v okolí Makarské odehraje zhruba třicetkrát za letní sezonu, zhruba každý pátý šestý den. Přesná čísla o počtu Čechů, kvůli kterým musí záchranáři do Biokova zamířit, Lalič neprozradí a ani nechce. Má Čechy rád a v Česku má spousty kamarádů. Ale přiznává, že mezi sandálovými turisty Češi bývají.

„Poslední dobou máme mnohem větší problém s turisty z Polska. Ti se tu objeví ve větším počtu až v posledních letech a s Biokovem se často seznamují na vlastní kůži. Asi to ještě chvíli potrvá, než se naučí chodit do těchto nádherných hor,“ tvrdí Lalič a ukazuje mi fotky z jedné červnové záchranné akce. Přes 20 záchranářů tehdy sedm hodin snášelo ze strmých svahů vážně zraněného polského turistu oblečeného v tričku a kraťasech. Na nohou měl žabky.

Kvalitní výbava je při výletě na Sveti Jure v podstatě povinností. Pohoří Biokovo v zimě

Pokud se tedy do Makarské sami chystáte a pokukujete i po výletě do okolních hor, máte v podstatě tři bezpečné možnosti. Přivezte si řádné vybavení a do batohu si připravte dostatek vody, minimálně tři litry.

Vybavení jako boty, hůlky a batohy si můžete pronajmout také v místních půjčovnách. Nebo můžete vyrazit autem přímo na místní největší vrchol, Sveti Jure (1 762 m).

Za poplatek na vás čeká poměrně náročná cesta po úzkých serpentinách, kterou vám ale vynahradí značné převýšení a výhled do okolní krajiny.

V případě, že se ulicemi Makarské prohání silný vítr a vrcholky hor jsou ukryté v mracích, dejte přednost poklidné procházce městem. Minimálně tím zachráníte pověst o naivitě českých turistů.

Podívejte se, jak to vypadá v Makarské při silném větru: