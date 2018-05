OBRAZEM: V balonu nad opylenými Slapy. A kdo najde svůj dům či hausbót?

11:00 , aktualizováno 11:00

Byl to let jako z reklamní brožury. Tak hodnotili piloti sobotní ranní let, který se uskutečnil v rámci tradiční balonové Májové fiesty v okolí Živohoště a který doprovázelo slunečné počasí, mírný vánek a parádní viditelnost, zejména nad pylem zanesenou Slapskou přehradou.