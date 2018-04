Majitelka Egey Travel: Jsem pořád na cestách

15:53 , aktualizováno 15:53

"Na cestách jsem strávila polovinu života," řekla majitelka cestovní kanceláře Egey Travel při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES. Katerina Kaltsogianni vede svoji cestovní kancelář, která se spacializuje na Řecko, už dvanáct let. V současné době spolupracuje s Českým olympijským výborem na přípravě a realizaci Letních olympijských her v Aténách v roce 2004 a stala se výlučným partnerem pro prodej vstupenek na OH.