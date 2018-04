Mají se Češi Řecka bát? Cestovky tvrdí, že ne

14:00 , aktualizováno 14:00

Současné politické turbulence v Řecku by se turistů neměly dotknout. Když už se konají nějaké nepokoje, ve většině případů se to týká Atén, kam cestovatelé dychtící po moři a rozpálených plážích příliš nezavítají. Jediné, co by mohlo způsobit komplikace, je stávka v dopravě. Ale ta zatím nehrozí.