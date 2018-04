Majáles, velkolepá studentská oslava jara začíná

Majáles je studentská oslava příchodu máje, která má svoji tradici již od středověku. Studenti chystají majálesový průvod, staví alegorické vozy, obléknou se do kostýmů a vyrazí k místu konání velkolepých oslav, kde se uskuteční open-air festival plný známých hudebních tváří. Nakonec si zvolí svého krále, který by měl být po celý rok oporou všech studentů.

Majáles Hradec Králové

Majálesové oslavy odstartují v Hradci Králové, kde devátý ročník tradičních studentských oslav proběhne ke konci dubna. V hlavní den oslav 26. dubna se můžete těšit na majálesový průvod a kácení májky, která se ponese na místo konání hudebního festivalu. Do tance vám zahraje Tomáš Klus, Michal Hrůza, Chinaski a Inekafe. Dále se představí Vypsaná fixa, Wohnout, Xindl X či Pipes & Pints.

Vstupenky na hudební vystoupení se kupují pouze v předprodeji. Můžete je zakoupit za 450 korun. Hlavní den oslav doplňuje také širší program s doprovodnými akcemi, kde nebude chybět stavění májky, soutěžní koncert kapel či projížďka městem na kolečkových bruslích.

Majáles Ostrava

„Ostrava rube“, tak zní název ostravských studentských oslav, které vyvrcholí 29. dubna v Dolní oblasti Vítkovic. Letos se můžete zúčastnit oslav již 21. ročníku Ostravského Majálesu. Organizátoři připravili osm scén s různými hudebními styly, takže si každý najde k poslechu to své. Majáles v Ostravě odstartuje doprovodný program, který bude probíhat během měsíce dubna. Čeká vás řada koncertů, divadelních vstoupení či sportovních aktivit.

Studentským oslavám v Ostravě dominují převážně hudební vystoupení. Můžete si zde vybrat ze širokého spektra hudebníků. Připravena bude hip hop scéna, electro scéna, hlavní stage nebo studentská scéna. Těšit se můžete například na ATMO Music, Portless, DJ Wich & LA4, MAAT, zpěváka Marka Ztraceného, No Distance Paradise a řadu dalších známých tváří.

Vstupenky na Majáles Ostrava zakoupíte na 12 prodejních místech a nově také přes internet. Za cenu 90 korun vstupenky pořídíte až do neděle 26. dubna.

Pražský Majáles

V Praze vyvrcholí studentské oslavy v pátek 1. května velkým open-air festivalem, na němž se představí česká i slovenská hudební scéna. V minulém roce se Pražský Majáles přesunul do Letňan, kde se uskuteční i letos. Hlavním důvodem je větší prostor a také dobrá dostupnost.

Areál se rozkládá hned u metra a nabízí sedm venkovních a tři kryté scény v pavilonech letňanského výstaviště. Můžete zde tedy trávit čas až do ranních hodin i za špatného počasí. Metrem z centra se do Letňan dostanete za 20 minut.

Své umění předvede například Tomáš Klus, Chinaski, Horkýže Slíže, Xindl X nebo Vypsaná Fixa. Vstupenky je možné zakoupit do 30. dubna za 499 korun. Na místě se prodávat nebudou. V rámci širšího programu oslav se můžete po celý duben účastnit různých studentských festivalů a volnočasových aktivit.



Vedle hudebních vystoupení můžete navštívit také divadelní představení, workshopy a přednášky.

Brněnský Majáles

Hlavní program Brněnského Majálesu vypukne 7. května na brněnském Výstavišti. Hudební scéna je opravdu nabitá. Z domácí scény se můžete těšit na to nejlepší. Vystoupí Tomáš Klus se svoji kapelou, Chinaski, Mandrage, No Name, Wohnout. Hiphopovou scénu budou v Brně reprezentovat PSH či Prago Union. Dále vystoupí Sto zvířat, Skyline, UDG a řada dalších.

Vstupné na majálesový open-air stojí v předprodeji 399 korun. Na místě vás lístek vyjde na 499 korun.

Celý měsíc duben můžete také slavit v rámci doprovodného programu s názvem Měsíc oslav. A co je pro návštěvníky připraveno? Můžete se zapojit do stavby májky, zúčastnit se mezigeneračního pikniku nebo zavítat na Mezinárodní festival divadelních škol.

Třebíčský Majáles

Skvělou atmosféru zažijete také v Třebíči, kde se bude slavit 15. května. Na Třebíčském Majálesu vystoupí jak studentské kapely, tak populární hudebníci jako Disconnextion, Skyline, Like it, UDG, Vypsaná Fixa, Fru Fru nebo David Koller. Programem budou provázet zkušení showmani Tomáš Matonoha a Lukáš Pavlásek.

V Třebíči si tedy přijdou na své milovníci hudby i dobrého humoru. Vstupenka na festival stojí v předprodeji 200 korun, pro studenty je za 180 korun. Vstupné na místě vás vyjde na 250 korun.

Budějovický Majáles

České Budějovice hostí již 12. ročník studentského festivalu. Letošní ročník se uskuteční od 25. do 29. května. Těšit se můžete na více než 200 umělců z celého světa. Každý rok se do Českých Budějovic sjíždějí umělci, které na jiných místech v České republice nepotkáte.

Festival ale není jen o hudbě. Čekají vás divadelní představení, pouliční umění, filmy a sportovní aktivity. Chybět nebudou ani přednášky, exkurze a různé workshopy. Za uměním a sportem se na Budějovický Majáles můžete vydat zcela zdarma.