Maishofen: užijete pohorky, kolo i plavky

Alpská minikřižovatka

Maishofen leží takříkajíc uprostřed Alp. Je to minikřižovatka v srdci Rakouska. To by se dalo v Alpách s jistou nadsázkou říci téměř o každé druhé vesnici, ale tady to platí trojnásob. Ne každý má však tu šanci to ihned poznat. Maishofen je tichý, nenápadný, stranou od hlavního tahu ze Salcburku na Grossglockner.

Kostel, pár obchodů, pošta, banka, dva tři hotýlky, pár penzionů a hned za nimi bučení pasoucích se krav. Oáza pohody.

Právě nezvyklá kombinace klidu a snadné dostupnosti velkého počtu zajímavých bodů však dělá z Maishofenu unikát. Zatímco pár desítek kilometrů odtud si ráno vyšlápnete na ledovec, v ten samý den si můžete zaplavat v nedalekém azurovém jezeře v Zell am See.

Hodně se toho dá procestovat na kole. Ostatně Maishofen má bicykl v erbu.

Výlety pro každého

Několik kilometrů na sever leží jedno z regionálních center, městečko Saalfelden.

Doleva odtud je Leogang, Mekka drsných bikerů, kde před pár lety vyrostl první bike park v Rakousku s úděsnými sjezdy, které začínají pod lanovkou na sjezdovce, procházejí houštinami prudce padajícího lesa a končí na umělých skocích nad hotelem Salzburgerhof. Pár kroků odtud je půjčovna sjezdových biků, jež připomínají terénní motorky.

Směrem doprava ze Saalfeldenu se jede k romantickému Maria Almu, jež se krčí přímo pod zubatým, téměř třítisícovým masivem Hochkönig. Malebné, cukrové městečko s vodopády barevných kytek je v létě přímo stvořeno pro seniory nebo zamilované páry.

Přímo z Maishofenu na západ, u stylového penzionu Oberdillinghof s koňmi, začíná údolí Saalachu se známým horským superstřediskem Saalbach-Hinterglemm. Sem se jezdí hlavně v zimě, ale ani v létě tu není nuda. Dlouhé kabinové lanovky turisty vyvezou na hřebeny po obou stranách údolí. Kdo chce, může z horních stanic vyrazit na celodenní túry až k železným křížům, které tu podle dávné tradice označují dostupné vrcholy.

Z Lengau, poslední výspy saalašského údolí, se pak stoupá kolem podivně rozeklaných stromů traktorovým vláčkem až k turistické salaši Linding Alm, kde mají prasátko Fritze v chlívku s květinovou výzdobou a čertovského maxikozla Bělovouse se třemi zakroucenými rohy.

Koupel pod zasněženými štíty

Dva kilometry na jih od Maishofenu leží Zell am See s jedním z nejslavnějších alpských jezer v Rakousku. Na břehu jezera to už teď vypadá skoro jako na pláži někde v Chorvatsku. Dívky se opalují v bikinách, děti řádí na nafukovačkách a pár sportovců visí v efektním náklonu na surfových plachtách.

Úzká cyklostezka vede podél jezera přes noblesní centrum lázeňského městečka s luxusními hotely, kolem travnatých pláží s tobogany, obřími šachovnicemi a báječnými dětskými eldorády.

Kousek za Zell am See pak přicházejí cestičky ponořené do rákosové džungle, které turisty zavedou do letoviska, jež je u nás málo známé, zato pořádně drahé. Thumersbach je místo, kde chce mít "chalupuů každý Vídeňák. Ale není chalupa jako chalupa. Chvilku to tu vypadá jako na břehu Ženevského jezera, chvilku jako na francouzské Riviéře, kde sousedé překonávají hranice moderní architektury. Kdo si vybere Thumersbach, je opravdu "in".

Alpské safari

Kdo se vydá dál na jih rovnou za nosem, dojede velmi brzy po scénické silnici Grossglockner Hochalpenstrase ke známé vyhlídce císaře Franze Josefa až pod nejvyšší vrchol Rakouska.

MŮŽE SE HODIT

Jak se tam dostat

Cesta z Prahy vede přes Linec, Salcburk, Lofer a Saalfelden.



Co ještě vidět

Unikátem je vodní dílo Kaprun s více než 100 m vysokou hrází.



Schaubergwerk - bývalý důl na stříbro, měď, nikl, kousek nad Leogangem.



Více na: www.maishofen.com

Na začátku silnice, kousek od místa, kde se platí mýtné, je malé alpské safari. Tady se návštěvníci pohybují mezi volně pobíhajícími jeleny, kamzíky a kozorohy. Za ploty se ve výbězích prohánějí i medvědi, zubři nebo vlci.

Když turista na hlavní křižovatce pod Zell am See zahne na východ, dostane se celkem rychle třeba do noblesních starosvětských lázní Bad Gastein.

Kdo vyrazí na západ a pojede přes Mittersill bude mít pak po levé straně impozantní masiv Vysokých Taur s oběma rakouskými obry - Grossglocknerem a Grossvenedigerem (3666 m).