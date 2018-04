Magie světla. V 5. kole soutěže Můj ráj na Zemi vítězí „náladovky“

Vítězné snímky 5. kola soutěže si prohlédněte Vítězné snímky 5. kola soutěže si prohlédněte ve finálové galerii

Finále soutěže

Od soboty 22. srpna do úterý 1. září bude probíhat závěrečné finále fotosoutěže Můj ráj na Zemi, ve kterém čtenáři rozhodnou, které tři snímky jsou nejlepší. Autoři vítězných snímků získají atraktivní zájezdy do rakouských Alp.

Fotosoutěž Můj ráj na Zemi

Každý, kdo cestuje, asi někdy objevil svůj "ráj na Zemi". Zatímco někoho nadchnou nedostupné hory, azurové moře a exotické ostrovy, jiného třeba rozkvetlá lípa, křížek u polní cesty, piknik na louce nebo koš obřích hřibů.

Pokud rádi objevujete krásná či výjimečná místa, zúčastněte se velké prázdninové fotosoutěže "Můj ráj na Zemi". Stačí vyfotit místo nebo situaci, které jsou podle vás něčím výjimečné, originální, zajímavé nebo vtipné. Ať už třeba samotnou scenerií nebo atmosférou. Pošlete nám svůj ráj na Zemi nebo třeba i představu takového ráje.

Soutěž připravil server cestovani.idnes.cz ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou v Praze. Na autory tří nejlepších fotografií čekají atraktivní pobyty v rakouských Alpách.

Termín soutěže

1. července - 17. srpna 2009

O co se hraje

1. cena: 6 nocí pro 2 osoby v minimálně tříhvězdičkovém hotelu v prázdninové oblasti hor a termálních lázní Gasteinertal v rakouské spolkové zemi Salcbursko. Součástí pobytu je polopenze a výhodná karta GasteinCard, umožňující zdarma nebo s výraznou slevou užívat prázdninovou nabídku regionu.

2. cena: 6 nocí pro 2 osoby s polopenzí v minimálně tříhvězdičkovém hotelu v Dolním Rakousku - oblast Waldviertel. Bonusová karta Niederösterreich Card, umožňující volný vstup do více než 250 pamětihodností a výletních cílů.

3. cena: 7 nocí pro 2 osoby v některé z rakouských turistických vesniček ve východním Tyrolsku.

Pravidla soutěže

1) Fotosoutěž "Můj ráj na Zemi" probíhá na serveru cestovani.idnes.cz od 1. července do 17. srpna v 5 kolech.

2) Během doby trvání soutěže může každý soutěžící zaslat jeden soutěžní snímek na téma "Můj ráj na Zemi" na e-mailovou adresu mujraj@idnes.cz. Součástí soutěžního snímku musí být i stručný popis, co je na snímku zachyceno, třeba i formou vtipné glosy. Kromě toho musí každý účastník soutěže do e-mailu uvést své celé jméno, datum narození a bydliště.

3) Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg, minimálně o velikosti 300 KB, maximálně 1 MB. Fotografie redakce dále neupravuje; upozorňujeme, že nekvalitní snímky nebudou do soutěže zařazeny.

4) V každém kole vybere odborná porota redakce 8 nejlepších a nejzajímavějších snímků, které postoupí do závěrečného finále. To bude probíhat od 10. do 17. srpna a sami čtenáři iDNES.cz v něm svými hlasy rozhodnou o 3 vítězných snímcích.

5) Kompletní pravidla si přečtěte ZDE.