Magie na čajové plantáži v indickém Ásámu

Na čajové plantáži

Už brzy po ránu je vedro k zalknutí, ale nahrbené ženské postavičky v hedvábných šátcích se přesto čile prodírají hustým porostem. Ruce jim jen hrají, když zkušeně uždibují brčálové čajové výhonky a ukládají je do proutěných košů, které se jim volně pohupují na zádech. O nic jiného se nestarají. Při pohledu z větší dálky představují pouhé pestrobarevné tečky v nekonečném moři čajových plantáží.

Okolí Hasimary, městečka na severu východoindického svazového státu Ásám, lemují zelené koberce čajovníku, kam až oko dohlédne. Připomínají zahrady gigantických borůvkových trsů, ale nikdo jim tu neřekne jinak než zelené zlato. Brzy pochopíte proč.

Ruce místo kombajnů

Práce sběraček čaje je věru tvrdá a namáhavá. Ale také kromobyčejně záslužná a nenahraditelná, bez nich by nebylo onoho pověstného ásámského čaje. Žádné "kombajny" na mechanizovanou sklizeň se totiž moc neosvědčily. Tyto ženy z okolních vesnic vláčejí až dvacetikilové nůše k několik kilometrů vzdálené čajové "továrně". Nemají čas na lelkování, normy jsou tvrdé, výdělky mizerné. O žádnou jinou práci však široko daleko nezavadí.

Ásám je vedle legendárního Dárdžilingu druhým velkým královstvím indického čaje. Tamní voňavý artikl se stal indickou pýchou, radostí i zlatým dolem. Patří totiž na světě k nejkvalitnějším, a tudíž nejžádanějším. Ale pojďme se ještě na okamžik vrátit na plantáže.

Divoký čajovník může dosáhnout až úctyhodné výšky dvanácti metrů. Na plantáži ho proto pravidelně zastřihávají a vytvářejí z něj něco na způsob po pás sahající bonsaje. "Pravidelný kulový tvar je důležitý, přimějeme tak keř k nasazení co největšího počtu lístků," vysvětluje Vihár Advání, teamaker zdejší čajové faktorie.

Čajová magie je opravdová věda! Speciální termíny pro jednotlivé lístečky na výhonku byly převzaty ze zkomolené čínštiny - však je říše středu také pravlastí čaje. Nejmladší vrcholový list, nejbohatší na cenné látky, sluje orange pekoe (čti oranž peko), OP. Dává ty nejkvalitnější čaje. Druhý list se označuje jako pekoe, P, třetí pekoe suchong (čti sušong), PS, a čtvrtý jen suchong, S. Z těchto lístků už nebývají tak skvělé nápoje.

Ženy se vyrojí vždy po týdnu až deseti dnech, aby sesbíraly nejmladší lístečky, vypučelé od posledního sběru. Zajímá je jen nejcennější koncový výhonek - poslední dva až čtyři lístečky s pupenem, takzvaná fleš. "Dospělý list je totiž bezcenný, nemá ani barvu, ani chuť, ani vůni. To jenom fleš dává dobrý čaj," říká Advání.

Téměř bez varování se spustil prudký tropický lijavec. Česačky, které měly koše již vrchovaté, si to rychle namířily ke vzdálené faktorii, aby tam vyklopily čerstvou úrodu.

V čajové továrně

Teprve uvnitř rozlehlé dřevěné budovy, kde se odehrávají delikátní procesy vlastního zpracování, na vás dýchne vůně opravdového čaje. Křehoučké lupení tu během určité doby projde zázračnou proměnou ve voňavou, zlatavě měděnou drť. Všechno, počítaje v to i sběr, trvá něco kolem pětatřiceti hodin.

Pro laika má zpracování čaje příchuť složitého čarování, přičemž každé dílčí máchnutí kouzelnou hůlkou má stěžejní vliv na konečný efekt. Podívejme se teď, co se děje s tím, co stále ještě vypadá jako prachobyčejné zelené lístečky.





Česačky čaje



Fermentace

Sběračky je vyklopí z nůší a listy se co nejrychleji rozprostřou v teplé komoře na síťové regály. Je třeba spěchat, aby se nezapařily. Nechávají je tu jen zavadnout, tak 16 až 18 hodin. Během té doby zkřehnou a počne se vlastní oxidace tříslovin.

Aby se průběh chemických změn usnadnil a fermentace proběhla na celé ploše listu, musí se listové buňky porušit: je třeba je rozbít na zvláštních řezačkách, kterým se říká roll-breakers. Zavadlé listy se pak svinují na strojích zvaných rollery. Je třeba být neustále ve střehu.

Fermentace neboli kvašení, onen tajuplný proces, který nejvíce rozhodne o kvalitě budoucího moku, totiž trvá tak hodinu, nejvýš dvě. V Japonsku celý proces hlídají automaty, v Indii nebo na Srí Lance musí postačit lidé. Pak jdou lístky rovnou do sušicí pece, kde se vystaví prudkému proudu horkého vzduchu. Tady je třeba krajní opatrnosti, aby se nespálily.

A jsme u konce - ve vedlejší místnosti se už z kulatých bubnů sype vonný čaj, jehož potok vzápětí mizí v soustavě sít s různě velkými otvory, která ho rozdělí podle velikosti částic. Výše popsaným způsobem vzniká oněch několik základních druhů čaje, od levné drti, přes zlomkový čaj až po nejdražší listové čaje.

Pupeny v čajových listech, známé jako tips, způsobují zlatavé zabarvení čaje. Každý druh obsahující větší množství tipsů se označuje jako květový. Cesta čaje ke konzumentovi bývá neméně dramatická než vlastní výroba.

"Na plantážích se rodí možná tisíce druhů čajů. Každý je trošku jiný, liší se podle polohy plantáže, nadmořské výšky, složení půdy, stáří keře, pečlivosti zpracování či doby sklizně. Jejich kombinací se však musí vždy dospět ke standardním směsím oblíbeným odběrateli i konzumenty," řekl mi kdysi na Srí Lance inženýr Ašóka Kulatunga z čajové farmy Labookellei.

Majitelé vývozních společností si těchto výjimečných odborníků cení nad zlato a platí jim desetinásobek průměrné mzdy. " Říká se, že ochutnávačem čaje, stejně jako básníkem, se člověk musí narodit ," napsal ve své práci Vše o čaji Wiliam H. Ukers.

Blending a degustace

Celou choulostivou alchymii, takzvaný blending neboli správné namíchání konzumních směsí, řídí zkušení profesionálové. Ke slovu se dostávají hlavně ochutnávači. I když jsou souběžně prováděny laboratorní testy zkoumaných druhů, při přípravě směsí mívají rozhodující slovo.

Na posudku degustátora neodvolatelně záleží osudy tisíců tun čaje, jejichž cena jde do milionů. Famózního ochutnávače, který týdně odzkouší stovky vzorků, nenahradí žádný stroj. Je schopen bezprostředně odhalit jakoukoli chybu. "Bezpečně poznám nejen konkrétní plantáž, ale i dobu sklizně nebo případné závady při výrobě," chlubil se jeden z ochutnávačů.





Zpracování čaje



Na burze

Podle výsledků analýz a degustací se každému druhu vystaví jakýsi rodný list se základní charakteristikou. Pak už nic nebrání přístupu na čajovou burzu. V případě ásámského čaje se vše podstatné odehrává v Kalkatě.

Na burze, která je přesně takovým bláznivým mraveništěm jako její peněžní sestry, brokeři a velké exportní firmy nakupují suroviny nejrůznějších barev, chutí, vůní či velikostí zrna, z nichž sami míchají vhodné směsi. Všechno jde ráz na ráz, mnohdy na pomezí infarktu.

Desítky zpocených nákupčích se navzájem překřikují, o překot přihazují cenu. Pak zazní kladívko vyvolávače - pár tun zlatistého moku právě změnilo majitele. Přes oceán se čaj obvykle plaví ve velkých, neprodyšně uzavřených bednách vyložených staniolem. Čaj je totiž silně náchylný k absorbování vlhka a cizích pachů. Pro maloobchodní prodej se ve většině případů balí až v místě určení.

Dnes už není na světě místo, kam by tento zázračný elixír, který bystří mysl svých milovníků už skoro pět tisíc let, nepronikl. Včetně Antarktidy. Je to tak, čaj se stal jedním z nejoblíbenějších nápojů vůbec. Co do vypitého množství ho už zřejmě převálcuje jen obyčejná voda.

Může se hodit Jak se tam dostat

Nejlépe je na nádraží v Dillí nasednout na východní expres do Gohavátí, hlavního města Ásámu. Cesta trvá 30 hodin a jízdenku je třeba si rezervovat předem. Čajové plantáže jsou na severozápadě státu. Základní druhy čaje

Existuje 6 hlavních druhů čaje: Bílé a žluté čaje: jsou velmi vzácné, téměř bezbarvé. Oolong: polofermentovaný, je voňavý a má výjimečnou chuť. Jsou někde na půli cesty mezi černým a zeleným čajem. Černé čaje: při výrobě se listy podrobí plné fermentaci. Druh Pu-er: čínský, dvakrát fermentovaný čaj, letitý, se zvláštní, jakoby zatuchlou vůní, kterou způsobují bakterie. Zelené čaje: při výrobě je vynechán proces fermentace. Pije se hlavně v Číně a v Japonsku. Jak uvařit dobrý mok

Tajemství čaje spočívá v jeho přípravě. Každý druh čaje se připravuje trochu jinak. Voda se má užívat jen čerstvá. Klasický černý čaj se připravuje takto: do konvice se vloží čaj, na litr vody asi pět kávových lžiček. (Konvice se nemá nikdy mýt, pouze proplachovat.) Jakmile se voda vaří, rychle se nalije do konvice na čaj a přiklopí víkem. Louhování má trvat nejméně čtyři minuty, ne déle než 6 minut.