Magický Stonehenge bude výjimečně přístupný

10:45 , aktualizováno 10:45

Po šestnácti letech se britští ochránci památek rozhodli zpřístupnit pět tisíc let starou kruhovou stavbu z kamenných monolitů v jihoanglickém Stonehenge. Veřejnost si může prohlédnout i v noci, a to v době letního slunovratu. Stonehenge bude přístupný od půlnoci 20. června do rána.