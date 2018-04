Magický Mont Saint Michel, druhé nejnavštěvovanější místo Francie

může se hodit Ke klášternímu komplexu pořádá zájezdy několik českých cestovek. Návštěva bývá v rámci poznávacích zájezdů po Bretani a Normandii. Vzdálenost z Prahy je přibližně 1350 kilometrů. Ubytování

Přímo v komplexu Mont Saint Michel je několik ubytovacích hotelů, různé cenové kategorie, najdete je na adrese www.booking.com. Vyhlášený je např. Mère Poullard.V tomto hotelu je vyhlášená palačinkárna, výroba se předvádí před turisty i hosty, ale personál je z neustálého focení značně nevrlý. O omeletě psala Ilona Dvorská v knize Cizí tvář v mém zrcadle. Ne v dobrém. Pokud chcete přenocovat, přibalte si do zavazadla baterku, osvětlení areálu se o půlnoci vypíná. Co si koupit a ochutnat Francouzské sýry a víno, calvados. Komodity, které musíte ochutnat a jež stojí za to přivézt domů. Francouzským sýrům se jiné nevyrovnají, co se týká vína a calvadosu, pálenky z jablek, záleží na pijákově chuti. Pohanět produkty před místními je téměř na vyhlášení války. Jste u moře, krom ryby narazíte ve většině restaurací na pojídače mušlí, jejich labužnický výraz ale neznamená, že by je váš žaludek přijal s nadšením. Nezačínejte rovnou s kilem, stačí jedna dvě na ochutnání. Pokud si večer v restauraci dáte po jídle a víně či pivu kávu, vězte, že obsluha bude považovat vaše hodování za uzavřené. Bude se velmi divit, když se budete dožadovat dalších pamlsků. Nenechte si ujít místní trhy, někdy dokáže nasytit i pouhý pohled na nabízené. Většinou ale něco dobrého nakoupíte, a nebudete litovat. Invaze

Na normandských plážích začala v roce 1944 invaze spojeneckých vojsk do Evropy. Naše průvodkyně mluvila o invazi vojsk spojovacích, podobnými nesmysly se nenechte zmýlit.

Ve městě Bayeux je nejen nádherná katedrála, muzeum vylodění a hřbitov padlých, kde najdete i dva Čechy, ale také světoznámá tapisérie, největší na světě, s vyobrazením normandské invaze do Anglie v roce 1066. Mapy © Google