Magické skály v Utahu i skladiště. Kde se točil filmový hit 127 hodin

Režisér Danny Boyle si zvolil pro natáčení části filmu oblast, kde se odehrál skutečný příběh horolezce a dobrodruha Arona Ralstona. Nemohl si vybrat jinak a nemohl si vybrat lépe. Kvůli účinku filmu na diváky i kvůli jeho autentičnosti. Národní park Canyonlands, který leží v jihovýchodní části státu Utah, i jeho široké okolí patří k zázrakům přírody.

Odlehlou a vyprahlou náhorní plošinu, jež se rozprostírá kolem soutoku řek Colorado a Green River, tvoří obrovská soustava kaňonů a stolových hor zvaných mesy se strmými srázy. Kousek odtud pak leží další dva krásné národní parky, Zion a Arches. Monument Valley, proslulé místo natáčení amerických kovbojek, je 100 kilometrů na jihozápad a slavný Grand Canyon "pouhých" 300 kilometrů týmž směrem.

"Na území Canyonlands příroda vymodelovala takovou škálu skalních útvarů, jakou si Středoevropan jen stěží může představit. Lze tady spatřit skalní města plná štíhlých věží, skalní hradby a hroty, odvážně klenuté oblouky a okna, mohutné stolové hory a štíhlé stometrové věže. To, co však dělá Canyonlands jedinečným, jsou stovky a tisíce kaňonů všech velikostí, které se táhnou až někam za obzor a podle nichž je národní park pojmenován," píše na svém webu www.photonature.cz fotograf a cestovatel Michal Jirouš.

Národní park Canyonlands v americkém Utahu

Osudná průrva

Aron Ralston to tady miloval tak, až se mu místo v roce 2003 stalo téměř osudným. Drama se odehrálo v odlehlém, ale nesmírně rozlehlém kaňonu Blue John, ležícím v detašované části parku Canyonlands (Horseshoe Canyon Unit) na severozápad od hlavního parku. Je to opravdový konec světa. Nejbližší městečka, Hanksville na západě a Moab na východě, jsou vzdálená vzdušnou čarou 50 kilometrů. Po zemi, autem, to je z Moab, centra celé oblasti, dokonce 160 kilometrů.

Pověstný Blue John Canyon vypadá úplně jinak než kaňony, na něž jsme zvyklí z našich zeměpisných šířek. Je neuvěřitelně dlouhý, klikatý a na mnoha místech se větví do vedlejších bočních kaňonů, jakýchsi vidliček. Aron Ralston tu tehdy v jedné průrvě na sebe svrhl balvan, který mu přiskřípl ruku. Zbytek strhujícího příběhu už mnozí znají nebo aspoň tuší. Dobrodruh tady 127 hodin trpěl, přežíval, přemýšlel o životě, pil i vlastní moč a marně čekal na pomoc, než se nakonec rozhodl amputovat si pravou ruku. A to ho zachránilo.

Z filmu 127 hodin - James Franco Z natáčení filmu 127 hodin Z natáčení filmu 127 hodin: Aron Ralston

Zážitek to byl tak silný, že Aron Ralston musel napsat o tom, co zažil a přežil, knihu. Vyšla v roce 2004. Naštěstí si ji přečetl skvělý režisér Danny Boyle, autor Trainspottingu a Milionáře z chatrče. O sedm let později udělal neméně skvělý film.

Natáčelo se na různých místech v Utahu, i v onom Blue John Canyonu. Ten hlavní "Ralstonův kaňon", místo drsného zápasu o život, však štáb přenesl o 40 kilometrů dál na západ, už mimo oblast národního parku. Leprechaun Canyon, část soustavy takzvaných Irských kaňonů nedaleko městečka Hanksville, není méně úžasný. Pro filmový štáb byl však lépe dostupný, prostě vhodnější. Mimochodem je o chlup vlídnější i pro turisty, nadšence, kteří chtějí spatřit něco z toho, co viděli ve filmu. Leprechaun budou podle znalců začátečníci zdolávat snadněji a bezpečněji.

Z natáčení filmu 127 hodin: Danny Boyle se štábem

Závěr dramatu ve skladišti

V Canyonlands jsem si zamilovala Ameriku "Můj první výlet – road trip – po Spojených státech vedl z Denveru přes Utah a Nevadu do Kalifornie. První větší zastávka nastala v Canyonlands. Právě tady jsem pocítila neuvěřitelný, nekonečný prostor, který je pro Ameriku tak příznačný a který se mi podařilo zažít snad jen na tomto kontinentu. Barevný svět kaňonů mě uchvátil natolik, že se mi ani nechtělo jet už nikam dál. Všechno tady bylo tak jiné, že člověk začal i jinak dýchat... Osobně to byl pro mě větší zážitek než Grand Canyon, protože právě tady máte fascinující svět kaňonů jako na dlani. Libuše Tomanová, redaktorka iDNES.cz

V Leprechaunu se natáčelo asi týden. Každý den vozil vrtulník Dannyho Boyla a filmového Ralstona, herce Jamese Franca, do kaňonu k místu "dramatu". Zde však přichází méně romantická část. Málokdo ví, že většina, a zejména závěr zmíněného dramatu se pak natáčel úplně jinde a hlavně v žádné úchvatné přírodě. Tvůrci filmu zkopírovali část kaňonu do 3D podoby a znovu ho uměle vytvořili v mohutném prázdném skladišti v Salt Lake City.

A abychom na chvilku rozbili čtenářovy iluze úplně: onen skalní bazén, kam James Franco padal úzkou průrvou znovu a znovu se dvěma dívkami, jež na začátku své cesty provázel, ve skutečnosti není v kaňonu Blue John ani v Leprechaun. Scéna se natáčela ve skalním bazénu výletního resortu Homestead uprostřed městečka Midway, 20 kilometrů od Salt Lake City. Skalní bazén, kde se konají kurzy potápění, je mimochodem jedinou přírodní atrakcí jinak typicky amerického resortu, který nabízí golf, procházky, masáže apod.

Drsná příroda může být zrádná

Ale vraťme se do úžasných scenérií národního parku Canyonlands a jeho okolí. Je to báječný prostor na nekonečné výlety, adrenalinovou jízdu na horském kole, zdolávání skal, lehčí i těžší horolezení.

Národní park Canyonlands

Avšak pozor, opatrnost je opravdu na místě. Tady se osud turisty skutečně může velmi rychle přiblížit osudu Arona Ralstona, potažmo Jamese Franca. Vzdálenosti jsou dlouhé, terén často nepřehledný a pěkně strmý, sluneční paprsky v létě zničující a jen málokde člověk narazí na vodu. Není náhodou, že až dosud byl Canyonlands navzdory své kráse kvůli zmíněným až krutým podmínkám jedním z nejméně navštěvovaných parků USA.

Možná to skvělý film 127 hodin brzy změní. Zájem o návštěvu Canyonlands od uvedení filmu obrovsky vzrostl.