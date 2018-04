Magické místo, kde se nabijete energií na celý rok 2009

Panenský Týnec Kde se vzal

Slovo týn se používalo pro místo osady ohrazené kůly, plaňkami, popřípadě sruby, jež neměla na rozdíl od hrádků nebo tvrzí příkopy ani náspy. Základ byl v keltském slově dűnum, posléze přešlo v germánské tűn, na našem území se rozšířilo od 10. do 12. století. Nejčastěji byly Týny ve vztahu k církevnímu majetku, viz. Týn nad Vltavou nebo Horšovský, Panenský je na tom stejně. Poděkování Anežce

Týnec se připomíná listinně již v roce 1115, a to ve spojitosti s kladrubským klášterem, v roce 1321 již figuruje jako městečko. Habart ze Žerotína (někdy psaný ze Žirotina), příslušník mocného českého rodu, který měl statky v okolí, zde založil pro sestry klarisky ženský klášter. Proto Panenský (ale až do 16. století vsi říkali Žirotský Týnec). Řeholní šat je hnědý s bílým pásem, jeptišky zachovávají přísnou klauzuru mlčenlivosti. Habart ze Žerotína založil klášter jako poděkování za vyléčení jeho ženy Škonky z neplodnosti svatou Anežkou. Kolují dohady, že Anežka tu měla být i pochována, její tělo sem prý bylo přeneseno z Prahy. Anežka ale odpočívá v pražském klášteře nesoucím její jméno.