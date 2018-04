Magická kavárna Ripley´s v Londýně je plná kuriozit.

Robert Leroy Ripley se narodil v roce 1890 v Kalifornii. Byl to talentovaný samouk a oblast jeho působení byla skutečně obdivuhodná. Ripley byl umělec, ilustrátor, sběratel podivných a neuvěřitelných faktů a skutků. Zajímal se o nevysvětlitelné a tajemné příběhy, a tak se z něj stal vášnivý cestovatel - navštívil více jak 200 zemí světa.

V roce 1918 poprvé vyšel v listu New York Globe jeho komiks Believe it or not! (Věřte nebo ne!), ze kterého se během následujících let stal "trhák". Překlady komiksu vycházely v téměř 200 novinách ve 42 zemích světa.

V roce 1933 Ripley poprvé představil světu svou sbírku kuriozit a neuvěřitelných faktů na umělecké výstavě v Chicagu. Tuto expozici navštívily 2 miliony diváků a Ripley s ní procestoval Spojené státy. Zemřel v roce 1950, jeho odkaz však přetrvává dodnes.

V současné době je ve 13 zemích světa 74 Ripleyho zábavních center. Navštívit můžete muzea, akvária, zrcadlová bludiště, starodávný Ripleyho McDonald, voskové muzeum a spousta dalších neuvěřitelných míst.

Velká Británie se pyšní jedním z největších Ripleyho muzeí na světě a přímo v srdci londýnské čtvrti West End na Piccadilly Circus se nachází čtyřpatrové muzeum! Můžete zde obdivovat více jak 500 bizarních exponátů, a také se projít v zrcadlovém bludišti. Přímo v budově se nachází i obchod s upomínkovými předměty a kuriozitami, které si můžete pořídit na památku.

A právě zde byla v březnu otevřena Ripleyho pozoruhodná kavárna! Na duben a květen je připravena speciální nabídka - prohlídky pro vícečlenné skupiny spojené s návštěvou kavárny. Využijte skvělé příležitosti! Vydejte se na prohlídku muzea a poté se posilněte chutným obědem v Ripleyho kavárně.

To vše za sympatickou cenu 15.95 liber. Rezervujte si prohlídku s obědem na emailu amartinez@ripleyslondon.com. Nabídka platí pro skupiny čítající více jak 10 lidí.

Druhé britské Ripleyho centrum se nachází v Blackpoolu, což je město severněji od Londýna. Cesta do Blackpoolu se vyplatí, naleznete zde největší turistickou atrakci Velké Británie, která pochází, jak jinak, než z dílny talentovaného pana Ripleyho.

Na pobřežní promenádě Ocean Road se nachází Ripleyho fantastická pláž, kde se bude líbit celé rodině. Za přívětivé ceny objevujte hologramové sochy, umění z nevyužitých surovin, dvouhlavý dobytek nebo kohoutek, ze kterého neustále vytéká voda, aniž by k němu vedlo potrubí. Věřte nebo ne!

Autor:

Visit Britain