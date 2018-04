Magická Amerika vábí i zabíjí

Riziková místa v Česku Jaká jsou nejrizikovější místa v letní turistické sezoně? Lze je shrnout do pěti slov: lomy, skály, jeskyně, cyklostezky a jezy. Ať již v okolí Prahy, anebo třeba Brna. Zde jsou některá z nich. PRAHA

Skály v Divoké Šárce i nedaleká nádrž Džbán jsou oblíbeným, nicméně riskantním místem pro Pražany i přespolní. Na lezení doplácejí jak turisté, tak amatérští lezci. Záchranáři tvrdí, že v Praze není místo, které by v počtu zranění mohlo Divoké Šárce konkurovat. Ročně se tu zraní až několik desítek lidí, dva zemřou. Letním fenoménem Prahy jsou i mosty. Jen záchranka eviduje až čtyřicet případů, k nimž musí po skoku z mostu vyjet, protože se skokan zranil. STŘEDNÍ ČECHY

Lom Amerika jednoznačně vede. Pro policisty, záchranáře i hasiče je černou můrou. Vodáci by měli být podle záchranářů opatrní na sázavských jezech a využívat by měli výhradně propustí. Daň si vybírají i pískovcové skály Českého ráje a úzké stezky bez zábradlí. Ještě více je lidí, kteří se rádi vydávají mimo značené cesty. ÚSTECKO

A opět skály. Na Ústecku vede Tisá, kde si ročně až deset horolezců zraní páteř či hlavu. Statistiky ukazují i na rogalové letiště v Rané na Lounsku. Starosta Jiří Černý však připomíná, že na několika haváriích ročně se podepisuje neopatrnost pilotů. LIBERECKO

Na pozoru by se měli mít cykloturisté v Jizerských horách (stezka z Kristiánova na Josefodolskou přehradu, kde zahynulo několik lidí) a Krkonoších (strmý sjezd z Dvoraček do Rokytnice nad Jizerou). CHEBSKO

Opět cyklotrasy - zejména ta z Chebu přes Starý Hrozňatov do Německa. PLZEŇSKO

A do třetice: k nejtěžším pádům cyklistů dochází na cestách z vrcholu Poledník k Prášilskému jezeru a z Tříjezerní slatě k Modravě. JIŽNÍ ČECHY

Lipenská přehrada - loni se v ní utopilo pět lidí. Náhlá změna počasí vyvolá až dvoumetrové vlny. Nebezpečný je i jez Dráchov na Lužnici. OLOMOUCKO

Hazardem je sjíždění řeky Moravy od hynkovského jezu do Chomoutova. A stejně tak pro cyklisty cesta z Pradědu na Hvězdu. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Několik lidí ročně zahyne v břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích. JIŽNÍ MORAVA

Nad všemi ostatními místy vede pěšinka mezi skalami pod hradem Veveří u Brněnské přehrady a jeskyně Moravského krasu.