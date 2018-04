Speciální magazín MF DNES vám poradí, jak si pořádně užít Rakousko

Klasický Wiener Schnitzel musí být z telecího, na to je v Rakousku dokonce zákon. A nejlepší vám udělají ve Vídni na adrese Wollzeile 5. Stojí 13,90 eura. Pokud by vás k tomu zajímalo, kde se takový Wiener Schnitzel vzal, tak s Vídní zas tak společného nemá. Vymysleli ho už možná staří Římané.

Tohle jsou jen útržky ze stovek informací z magazínu Krásné Rakousko, který se právě teď objevuje na novinových stáncích. Pokud si ho vezmete do batohu před cestou do Rakouska, rozhodně neuděláte chybu. Ať už jedete na jeden den nebo na jeden měsíc.

Krásné Rakousko je totiž určeno pro náročné i nenáročné. Pokud chcete před cestou vypnout mozek úplně a nemáte nervy na to něco plánovat, udělá to náš magazín za vás. Všechna zajímavá místa, restaurace, kavárny a nejlepší noclehy, to všechno jsme za vás projeli, vyzkoušeli a připravili proto, abychom vám nabídli opravdu to nejlepší.

Nehráli jsme si ale na všeználky a samozřejmě oslovili odborníky na slovo vzaté. Například Magdu Vášáryovou, tamní první československou velvyslankyni, na kterou při velkém rozhovoru padla i trocha nostalgie. "Vídeň nebývala tak báječná a roztomilá, jak ji známe dnes," řekla. "Hodně zbohatla, což je vidět třeba na domech. Když jsem tam poprvé vezla slovenského premiéra Mečiara, viděl budovu, ze které padala omítka. A povídá: Pozrite sa, že vraj Západ!"

Hezké přirovnání se v magazínu objevilo od spisovatele Pavla Kohouta, pro kterého je Rakousko druhým domovem: "Vídeň je fungující Praha. A Praha je krásnější Vídeň."

K Vídni také patří kola a ani v tomto ohledu nezůstává náš magazín stranou. Krásné Rakousko se cyklistice věnuje dostatečně, přináší třeba osm nejlepších cyklostezek pro začátečníky i zkušené cyklisty. Ale nejen to. Magazín vám doporučí i spoustu míst, na která byste jen tak, a to ani v průvodcích, nenarazili. Což by byla škoda.

A pokud patříte mezi ty, kteří hodně pracují a na výlet mají jen víkend, i pro vás Krásné Rakousko něco má. Například mnoho tipů na místa, která jsou hned za hranicemi.