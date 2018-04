Madeira: objevte kouzlo zeleného ostrova v Atlantiku

Pro turisty je návštěva ostrova atraktivní po celý rok, tradiční novoroční ohňostroj a velkolepé silvestrovské veselí je prý nepřekonatelné. Léto je zcela ve znamení slunce a tepla, podzim zase hýří barvami. Na ostrově se můžete těšit na květinové slavnosti a karnevaly. Konají se tu i lidové veselice s ochutnávkou místních specialit.

Milovníci horských túr a přírodních krás si určitě vyberou k návštěvě některou z řady botanických zahrad a jistě nepohrdnou ani lanovkou, která jim usnadní cestu k na horu Monte. Zdatní dosáhnou i nejvyššího vrcholu Pico Ruivo (1862 m).

Ti, kdo mají rádi spíše roviny, dají určitě přednost vycházkám podél místních zavlažovacích kanálů - levád. Jejich celková délka činí úctyhodných 2150 km.

Za prohlédnutí určitě stojí i lidové stavby v Santaně a za vyzkoušení jízda na dřevěných saních z kopce dolů v Monte. Romantici by zase neměli zmeškat projížďku na replice Kolumbovi plachetnici Santa Maria.

Kdo se chce pochlubit neobvyklým zážitkem, měl by navštívit třetihorní prales Laurisilva. Pozoruhodnou, dosud nedotčenou přírodou se pyšní i sousední ostrůvek Porto Santo, ležící 37 kilometrů od Madeiry, kde se dá koupat na téměř deset kilometrů dlouhé písečné pláži na jihu pobřeží.

Madeira je jedna velká botanická zahrada. Nikde jinde neuvidíte v takovém množství kvést orchideje, lilie, magnolie, azalky. Lze tu najít na 700 druhů květeny, kapradin, různé druhy jalovce a vavřínu. Přitom některé druhy rostlin jsou až 2000 let staré.

Koupání a pláže

Madeira nemá mnoho písečných pláží, které jsou využitelné pro rekreaci. Jediná pláž v okolí s černým pískem je Praia Formosa. Druhá pláž s černým pískem se nachází na východním výběžku ostrova - Praia de Canical. Ostatní přístupné části pobřeží jsou oblázkové. Milovníci koupání ocení přírodní lávové bazény v moři, které se nacházejí na severu ostrova v Porto Moniz.

Koupání je umožněno v koupalištích tzv. lidech, což jsou veřejná koupaliště, kde se platí vstupné cca 2,6 eura. Lido se nachází ve Funchalu - hlavním městě Madeiry - pod hotelem Duas Torres, další lido je poblíž hotelu Gorgulho. Třetí lido je v centru města za pevností Sao Tiago.

Praktické tipy

Oblíbeným turistickým artiklem je medový koláč. A pak dvě věci, které jsou pro Madeiru snad nejtypičtější, známé po celém světě a prozrazující svůj původ již svým pojmenováním. Je to dezertní víno, které se servíruje pod názvem Madeira, a stejnojmenná prolamovaná výšivka, kterou zvládají opravdu jen nejzručnější milovnice ručních prací.

Po typických ukázkách místní kuchyně se jistě budou shánět milovníci dobrého jídla. V restauracích a hospůdkách se podávají speciality jako je masový špíz - espetada, medový koláč - bolo de mel nebo mořské pochoutky jako steak z tuňáka - bife de atum, peixe espada nebo opečené přílipky - lapas grelhadas. Navštívit můžete typické hospůdky v Camara del Lobos, kde mohou zájemci ochutnat i místní míchaný nápoj Poncha z třtinového rumu, citronové šťávy a medu.

Pobytové oblasti

Funchal

Srdcem Madeiry je hlavní město Funchal s malebnými uličkami se spoustou kaváren, restaurací a taveren, muzeí a historických paláců. Procházku je možno spojit s návštěvou místní botanické zahrady, která se pyšní překrásnou sbírkou orchidejí.

Machico, Caniço Do Baixo

Tato dvě střediska leží na východ od hlavního města Funchal. Krásné letovisko Machico (vzdáleno cca 25 km) s typickou madeirskou atmosférou prozatím není zahlceno turistickým ruchem. Původně malá vesnička Caniço Do Baixo (vzdálena 12 km) se během několika let rozrostla v rezidenční centrum, plné krásných vil a kvalitních hotelů a prázdninových sídel zámožných cizinců.

Sao Vicente

Krásná vesnička na severu ostrova s původní atmosférou a nádhernou přírodou v okolí.

Historie

Ostrov byl objeven až roku 1419. Za obchody sem zajížděl Kryštof Kolumbus a Madeira byla i jednou z jeho zastávek na první plavbě za objevením Ameriky. Později ostrov trpěl nájezdy pirátů, ale nikdy nebyl postižen masovým a pravidelným pleněním. Ve 20. letech minulého století tu s rodinou pobýval v exilu poslední rakouský císař a český král Karel I. Habsburský, který zde zemřel a je tu i pohřben.