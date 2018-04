Madeira: hýřící zahrada uprostřed Atlantiku

Kam oko dohlédne, všude se střídají hory a příkrá údolí, rovné je jen moře okolo. V ranním pološeru má barvu jakoby z olova, teprve se sluncem se změní v azurové vlny...

O Madeiře se říká, že je to barvami hýřící zahrada uprostřed Atlantiku, že je to ostrov věčného jara, slunce, čistého vzduchu a bůhví čeho ještě. Je to však především oáza pohody a romantiky.

Donedávna měla Madeira pověst exkluzivního místa, tak trochu jako výlučný klub anglických džentlmenů. Ostatně právě Angličané hodně udělali pro to, aby tento portugalský ostrov ve světě proslavili. A sami zde zanechali stop víc než dost.

ZA VŠÍM JSOU ANGLIČANÉ A LÁSKA

Legenda tvrdí, že první, kdo dorazili na neobydlený ostrov, byli dva angličtí milenci Anne Dorsetová a Robert Machim. Příbuzní v rodné Anglii jejich lásce nepřáli, a proto oba zamilovaní vyrazili na bárce k portugalským břehům. Bouře je zavála až sem, tisíc kilometrů od Portugalska a zhruba pět set kilometrů od Afriky.

Prý přistáli v zálivu Machico na východě ostrova. Anna však brzy zemřela vyčerpáním a zoufalý Robert si vzal život. Ještě předtím stačil vztyčit kříž s oběma jmény a daty - a na ten údajně narazil námořní kapitán Joao Goncalves Zarco, když takřka o sto let později (v roce 1419) objevil Madeiru pro portugalskou korunu...

Husté lesy ostrova Joaa Zarka inspirovaly k tomu, že nově objevenému území dal prosté jméno Madeira, portugalsky dřevo.

Ale tento pro nás tak exotický název má ještě dva významy, madeira také označuje místní slavné zlatohnědé víno i obdobně známé výšivky.

Když v roce 1640 usedl na portugalský trůn Jan IV. z Braganzy a později svou dceru Kateřinu provdal za anglického krále Karla II., svatební smlouva přinesla Angličanům obchodní privilegia pro Madeiru. Zastavovaly se zde takřka všechny britské plachetnice směřující do dalekých kolonií, aby tady naložily zásoby čerstvé vody a soudky s madeirským vínem.

PROSLULÉ MADEIRSKÉ VÍNO

To už námořníci dobře věděli, že madeirské jim nejen zvedá náladu, ale je také účinným lékem proti kurdějím. A navíc zjistili, že dlouhé týdny a měsíce, co se víno vylepšené trochou brandy kolébá na vlnách, ani jeho dlouhé skladování v tropických teplotách, madeirskému na kvalitě neubírá, právě naopak - čím déle se plavilo v horkých mořích, tím bylo lepší, lahodnější a... dražší.

Od počátku 18. století drželi monopol na export proslaveného madeirského Angličané a po několika desítkách let sídlilo ve Funchalu, nynějším hlavním městě Madeiry, na 70 anglických obchodních domů, které zásobovaly vínem všechny evropské královské dvory. A jména jako Leacock, Gossart Gordon a Miles, Blandy (snad se John Blandy neobrátí v hrobě, že on, Skot, je tady na Madeiře považován za Angličana) ještě dnes kralují obchodu s madeirským.





Madeirské víno

MADEIRSKÁ VÝŠIVKA

A jak je to s dodnes vzkvétající výrobou tradičních madeirských výšivek? Tuto tradici zahájila ve Funchalu v roce 1860 jistá dáma - Elisabeth Phelpsová a už její jméno napovídá, že i za tím byli Angličané. Madeirské výšivky nepřestaly být luxusním a vyhledávaným zbožím ani dnes, za pravý vyšívaný ubrus a prostírání s certifikátem "madeirské kvality" můžete dát hned několik českých průměrných platů.

Také vynález jedné z největších atrakcí Madeiry, prudkého sjezdu z kopce Monte v proutěných saních po asfaltu, lze připsat kombinaci britského humoru a smyslu pro sport. Poprvé se tady objevily v roce 1849 a pod anglickým označením "toboggan" se vlastně staly prvním veřejným dopravním prostředkem v Portugalsku.

A zřejmě není náhoda, že první fotbalový klub na portugalském území vznikl v roce 1875 na Madeiře, kde se jen s velkými obtížemi hledá rovný plácek velikosti fotbalového hřiště. Že by to bylo dílem sportuchtivých Angličanů?

STOPY WILLIAMA REIDA

Asi tušíte, kdo také stál za přeměnou Madeiry v exkluzivní místo pro exkluzivní návštěvníky. Ano, byl to Angličan William Reid, první pozemkový makléř na ostrově, který přišel s nápadem vystavět zde první hotel, stylovou oázu v britském stylu. Bylo to v roce 1890 a od té doby seznam návštěvníků Reid's Palace Hotelu ve Funchalu připomíná světové Who is who. Pochopitelně, Britové na seznamu převažují...

Chceteli ve Funchalu zažít nefalšovaný anglický čaj o páté - a jste na to patřičně společensky oblečeni - můžete zajít do Reid's. Tam se ještě udržuje atmosféra z dob, kdy masová turistika byla neznámým pojmem.

KOUZLO MADEIRY JE V PŘÍRODĚ

Nebojte se, na Madeiře se nejezdí vlevo jako v Británii. Je to ostrov se vším všudy portugalský a katolický, přestože se zdá, že protestantští Angličané zde toho mají hodně na svědomí. Duch Portugalska dýchá z každé venkovské zvonice, kostelíků i paláců plných zdobného manuelského baroka, tepaných balkonů, modrých dlaždic - azulejos, někdejších panských sídel portugalských šlechticů - quintas.

SMUTEK ZLOMENÝCH SRDCÍ

I madeirský folklor se nepříliš liší od pevninského Portugalska i jím se prolíná ten pro cizince nepochopitelný smutek zlomených srdcí, nesplněná touha, pověstné portugalské saudade, tak dokonale ztvárněné v písních fado. Tady ještě jako by byl onen smutek podtržený steskem někdejších afrických otroků, kteří sem kdysi byli přiváženi, aby pěstovali a sklízeli cukrovou třtinu...

Také madeirská kuchyně se podobá těm pokrmům, na kterých si pochutnáváme na portugalské pevnině. Ale tady je přece jen rozmanitější o to, co poskytuje zdejší přebohatá příroda a okolní moře. Můžete zde ochutnat proslavenou madeirskou espadu, rybu s obrovskýma vyvalenýma očima lovenou z velkých hloubek. Nejčastěji se opečené plátky tohoto křehkého bílého masa servírují s místními banány a rýží.

Zeptáte-li se však jakéhokoliv návštěvníka Madeiry, co jej nejvíce na ostrově fascinovalo, dá se předem tušit jeho odpověď - příroda.

Na tomto malém kousku vulkanické souše (737 km2) se setkáte i s naprosto ojedinělou zvláštností - vavřínovým pralesem, který zde roste již od třetihor. Kdysi lesy pokrývaly celý hornatý ostrov, teď představují jen pětinu rozlohy, přičemž cizí, dovezené druhy tvoří 90 procent. A vzácné vavříny rostou jen tam, kde jsou svahy příliš strmé či jinak nevhodné pro jiné obdělávání či zástavbu.

Na druhé straně zásahy člověka, který zde nemilosrdně kácel původní druhy a po staletí svážel cizí rostliny, vytvořily z madeirské přírody jedinečnou velkou květinovou zahradu. Takže, přibalte si na cestu na Madeiru i velký atlas stromů a rostlin, abyste se v té záplavě necítili ztraceni. Daří se tady snad všemu a nejlépe to oceníte a uvidíte, zajdete-li si ve Funchalu na trh Mercado dos Lavradores. A ochotné prodavačky vám jistě leccos nabídnou z té nepřeberné škály madeirských plodů k ochutnání.

MŮŽE SE HODIT

JAK SE TAM DOSTAT:

KŘIŠŤÁLOVÁ VODA

To vše by nebylo bez vody. A Madeira má té křišťálově čisté vody dost. Už několik set let protínají hory ostrova desítky dlouhých vodních kanálů, které přivádějí vodu tam, kde je jí třeba. Celá síť "levadas" je dlouhá 2150 kilometrů.

Po úzkých stezkách kolem kanálů můžete prochodit celé hodiny a obdivovat z výšek romantickou krajinu. Ostatně nejvyšší bod ostrova Pico Ruivo (1862 m) je o čtvrt kilometru výš než naše Sněžka.

Někde jsou horské cesty podél levád širší, pohodlné, třeba pro dva chodce, někde však jsou tak uzounké a příkré, až se vám z toho zatají dech a mrazí v zádech.

Tu slanou vodu okolního moře si na Madeiře můžete vychutnat také, ale není to klasické "středomořské" koupání, na které jste možná zvyklí. Písčité pláže zde chybí, za těmi musíte putovat na blízký ostrov Porto Santo, který patří k madeirskému souostroví. Jinak jsou u madeirských hotelů bazény nebo betonová mola vybíhající do moře. Inu, Madeira není ani tak na koupání, jako spíš na koukání. A už dávno to není ostrov pro exkluzivní smetánku.





Porto Santo