Maďarsko: Spojené termální emiráty

Generalita c.k. armády

Obtloustlý Maďar, který díky mohutnému pěstěnému kníru vypadá, jako kdyby si sem odskočil ze zasedání vlády Františka Josefa I., opatrně vchází po schůdcích do vyhřátého bazénu. Ve vodě dorezava obarvené minerály plave velmi rozvážně, jen aby si svou nakroucenou ozdobu pod nosem nenamočil.

Podobných postarších "kníračů" se po Széchenyiho lázních v centru Budapešti s nehranou důstojností pohybuje více, jako by se tu sešla generalita c. k. armády. Obléci je do celotělových plavek, které "letěly" na počátku 20. století, byla by iluze zašlých habsburských časů dokonalá.

Széchenyiho lázně, které jsou největším lázeňským komplexem Evropy, na vás dýchnou slavnostní (a tak trochu nabubřelou) atmosférou. Zvenku budova připomíná barokní zámeček, sochy a sloupy v honosně vyvedeném interiéru zase vyvolávají dojem antického Říma. Duch okázalého místa vás nutí chovat se způsobně - to není jako zajít si za zábavou do akvaparku.



Země léčivých pramenů

Když s jistou nedůvěrou vstoupím do nepříliš lákavě vonící rezavé břečky, cítím příjemné mravenčení v ponořených končetinách. To se minerály obsažené v horké vodě ze vřídla, které vyvěrá v hloubce 970 metrů a jehož teplota dosahuje na 76 stupňů Celsia, daly do usilovné práce na mém zdraví.

Zdejší pramen je takový všelék - léčí poruchy nervového systému, pomůže revmatikům i ženám s menstruačními potížemi. Když se tu nevzhlednou kapalinu odvážíte pít (pochopitelně ne z bazénu), může vás zbavit i nemocí dýchacího ústrojí.



Kolonádu na náměstí Hrdinů zdobí sochy slavných maďarských vůdců a politiků

Rozložím se v rohu po bradu ponořený ve vodě a říkám si, jak to Maďaři mají náramně zařízené. Zatímco v Česku si lázně musíte složitě vyběhávat po všech čertech (rozuměj doktorech), v Maďarsku si můžete poležet v léčivé vodě třeba cestou z práce. V zemi se honosí přívlastkem lázeňský 22 měst a 62 menších obcí.

Budapešť, hlavní město tohoto "termálního emirátu", se chlubí tím, že je jedinou metropolí na světě, která je i lázeňským centrem. Výběr termálních lázní je v Panonské nížině nepřeberný a Maďaři jsou si moc dobře vědomi, jak obrovské plus jim to přináší při souboji s okolními zeměmi o turistovu peněženku.

V současné době dokážou nabídnout kvalitní služby najednou až 300 tisícům hostů, kteří lační po termálních koupelích. Další hotely a lázeňská zařízení v Maďarsku vyrůstají jak hřiby po vydatném lijáku.

CO DALŠÍHO PODNIKNOUT V BUDAPEŠTI Co ještě dělat na plovárně? V Budapešti existuje 12 termálních plováren a jejich návštěvu lze považovat za maďarský národní sport. Vždyť jsou také Maďaři výbornými plavci. A když dorazí do bazénu, sportují, probírají s přáteli nejnovější novinky nebo se pustí do partie šachů.

Co ochutnat? Rybí specialitu Při návštěvě Maďarska by si turista neměl nechat ujít místní speciality. Ochutnejte rybí polévku halászlé, jejíž základní složkou jsou kapří filety a v níž nechybí ani feferonka, a posuďte, jestli je lepší než česká štědrovečerní polévka.

Nejhonosnější parlament ve střední Evropě Při návštěvě Budapešti nelze minout monumentální novogotický parlament, který Maďaři vybudovali podle westminsterského vzoru na přelomu 19. a 20. století ve snaze ukázat světu, že Uhersko je opravdová velmoc.

Kvalitu maďarských pramenů už znali staří Římané, kteří při svých výbojích dorazili až na dnešní jižní Slovensko. Blahodárné účinky vody ze zdejších vřídel si mimo jiné pochvalovali i císaři Marcus Aurelius či Traján. Zbytky římských lázní se ještě dnes dají leckde v Maďarsku najít. Třeba přímo v Budapešti, stačí sednout si na tramvaj.

Zaveze vás až na místo, kde se návštěvníci mohou projít mezi vykopávkami římské osady Aquincum, v níž čistotymilovní Římané vybudovali i lázně.

Stejně tak si v termálních pramenech libovali Turci, další nájezdníci, kteří desítky let Panonskou nížinu ovládali. Osmanský vliv je na některých lázeňských stavbách v Maďarsku jasně zřejmý.

Jména zdejších lázní jsou světoznámá: Hévíz, Eger, Harkány... Ale pozor, každý pramen má své jedinečné účinky, a než se vydáte do Maďarska, poraďte se se svým lékařem, které ze vřídel je pro vás to pravé.

Když je venku zima

Cítím, jak mi z povalování v horké vodě změkla kůže, a pohledem se přesvědčuji, jestli mi minerály nerozežraly plavky. Líné ležení a pozorování c. k. důchodců, kteří si opřeni o stěnu bazénu ve vyhřáté vodě vysloveně lebedí a tlumeně mezi sebou rozprávějí, mě přestává bavit. Vydávám se na průzkum do dalších částí lázní.

Seběhnu ke dveřím, po jejichž otevření mě přes mírně uvařené svaly šlehne mráz. Přede mnou pod otevřeným nebem leží tři bazény, z nichž se kouří. Lezavý chlad mě nenechá dlouho rozmýšlet, rychle vběhnu do nejbližšího.

Ve venkovních bazénech je života mnohem víc. Vířivka je namáčknutá k prasknutí, děti se s jekotem nechají unášet umělým proudem, v bazénu s plaveckými dráhami si pár jedinců kroutí svoji dávku uplavaných metrů. Dvě padesátnice v odpudivých koupacích čepicích si kousek od fontány vykládají rozumy a zamilované párečky se k sobě tulí tak, že by to uvnitř lázní možná způsobilo pohoršení.

Ze zamračeného nebe padají osamělé vločky a při měkkém přistání do vyhřátého bazénu ani nestihnou zasyčet. Od teplé hladiny do studeného večera stoupají chuchvalce páry. S nimi jako by se ze Széchenyiho lázní vypařila i poněkud zatuchlá atmosféra Rakouska-Uherska.