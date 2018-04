Maďarsko - pozor na dálniční zloděje

Přestože Maďarsko nepatří k zemím, které se u českých občanů při výběru letní dovolené těší mimořádné oblibě, každým rokem jich zamíří k Balatonu, do Budapešti anebo do různých lázeňských měst zhruba 30.000. "Budapešť je, jako kterákoli jiná metropole, poměrně bezpečné město," může si přečíst turista v propagačních materiálech. Ponechávání hodnotnějších předmětů v autě se však nevyplácí. Stejně tak by si návštěvníci Budapešti měli dát pozor zejména v letních měsících na kapsáře, kteří se hojně vyskytují v okolí nejvyhledávanějších turistických míst, jako jsou Rybářská bašta (Halászbástya), Náměstí hrdinů, ale také v metru, v tramvaji či v nákupních centrech.