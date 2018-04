Úžasnou soutěskou Ram. Přes žebříky a vodopády na pravý maďarský guláš

Pohoří Pilis vystupuje nad pravým břehem Dunaje severozápadně od Budapešti. Jeho strmé srázy jste jistě obdivovali při jízdě vlakem do maďarské metropole přes Bratislavu a Štúrovo. Na jednom z posledních výběžků tohoto horstva stojí věhlasná ostřihomská katedrála, největší svatostánek v zemi. Známá je také silueta středověkého hradu Visegrád naproti městu Nagymáros.

V tomto nevysokém a zdánlivě nezajímavém horstvu se ukrývá unikátní soutěska Ram, která vás vyvede na placatý vrch Dobogókö, centrum maďarské pěší turistiky.

Přehlížené pohoří Pilis

Východiskem do soutěsky Ram je vesnice Dömös ležící při pravém břehu Dunaje na severním úpatí pohoří Pilis. V pracovních dnech tu bývá pusto a prázdno, o víkendech se však záchytné parkoviště zaplní řadami aut a autobusů a do přírody odtud vyrážejí davy výletníků. Není se ani čemu divit, centrum Budapešti je odtud vzdálené vzdušnou čarou sotva 30 km.

Směr pochodu určuje údolí potoka Malom, kudy vede několik souběžných pásových značek různých barev. Nejprve se jde vesnickou zástavbou, pak kolem osamocených stavení a pastvin s kozami, ovcemi a oslíky. V širokém řečišti potoka teče jen malé množství vody, divoké kamenité koryto však prozrazuje, že občas se tudy proženou obrovské přívaly.

Davy výletníků řídnou u malého poutního místa Szenfa-kápolna, kde je odpočinkové místo, pramen vody a kousek opodál ve svahu i stará štola na barevné kovy. V sezoně tu stává pojízdný stánek s občerstvením. Najdete tu také rozcestí turistických cest: zelená vede soutěskou Ram na Dobogókö (699 m), červený trojúhelník vlevo tamtéž, avšak oklikou kolem bizarních skalisek Vadálló-kövek na úbočí vrchu Prédikálószék (639 m). Obě trasy vytvářejí vzájemným spojením ideální, asi 20 km dlouhý okruh.

Úžasná soutěska Ram

Bývá zvykem, že soutěskami se chodí vzhůru, takže u poutního místa Szenfa-kápolna zůstaňte věrni zelené pásové značce. Ani ne po jednom kilometru vás dovede k dolnímu konci soutěsky, která do hlavního údolí ústí z levé strany. Soutěska má zpočátku podobu hluboké strže a nic nenaznačuje, že se v ní ukrývá velkolepé přírodní divadlo. Po několika stovkách metrů se objevují první malé vodopádky a skalní partie opatřené železnými madly, zatím však jen v komorních rozměrech.

První vodopád v soutěsce Ram Druhý vodopád v soutěsce Ram

Po této první adrenalinové ukázce se terén stává opět schůdnější, avšak údolní svahy se proměňují ve stále vyšší skalní stěny s převisy, pod nimiž se v korytě potoka hromadí popadané balvany a skalní bloky. Tady člověk znalý přírody zpozorní, jelikož něco podobného se hned tak někde nevidí. Kaňon totiž není vyhloubený ve vápencích, jak bývá v Karpatech zvykem. Tuto soutěsku vytvořily přírodní živly v sopečných aglomerátech (usazeninách), což z ní dělá naprostý unikát v celém středoevropském prostoru. Široko daleko nic podobného k vidění není.

Nejpoutavější část soutěsky Ram má podobu úzké, klikatící se skalní strže se dvěma vodopády převyšující 3 m. Bez žebříků, kramlí a železných madel by tudy průchod nebyl možný. Potěšující je, že ani v dobách největšího sucha potok nevysychá a vodopády mají dostatek vody.

Soutěska Ram

Vzhůru na guláš z kotle

Průchod soutěskou nezabere víc než 40 minut, to ovšem jen v případě, že se nepotkáte se skupinou maďarské mládeže či seniorů, což může průchod exponovanými místy časově značně prodloužit.

Tip na dovolenou Vyberte si z pestré nabídky zájezdů do Maďarska na dovolena.iDNES.cz.

Po opuštění soutěsky následuje rozcestí, kde vyměníte zelenou značku za žlutou a ta vás dovede nejkratší cestou na vrch Dobogókö (699 m). Nejkratší ovšem neznamená krátká, výstup je ještě značně zdlouhavý a únavný. Téměř další hodinu trvá, než se ocitnete na vrcholové hraně náhorní pláně, ze které padají strmé srázy k severu do údolí Dunaje. Odměnou za nekonečný výstup jsou dvě zábradlím opatřené vyhlídky s panoramatem hlubokého dunajského údolí a nad ním se tyčícího pohoří Börzsöny.

Ještě větší odměnu ale nabízí výletní restaurace Nimród u druhé vyhlídky na nejvyšší vrcholové kótě. V nabídce výletní restaurace jsou typická maďarská jídla, především pak různé druhy gulášů, perkeltů a velmi vydatných polévek. Ceny sice nejsou zrovna nízké, velikost porcí jim však plně odpovídá. Masem ani jinými výrobními surovinami se tu rozhodně nešetří.

Ohbí Dunaje z vrchu Prédikálószék Tradiční rybí polévka halászlé

O víkendech, v době zvýšeného provozu, se jídla vydávají z několika velkých kotlů venku před restaurací, což vytváří nenapodobitelnou atmosféru a dodává již tak vynikajícím pokrmům maďarskou duši. Škoda, že u nás to takhle na obdobně frekventovaných turistických lokalitách většinou nefunguje.

Vyhlídka na Dunaj z Dobogókö

Dolů kolem skalních pyramid a hřibů

Dobogókö patří k nejvyhledávanějším turistickým místům v zemi, nachází se tu muzeum maďarské turistiky a lze sem z druhé strany od Ostřihomi pohodlně vyjet autem. Podle toho to tady taky o víkendech vypadá.

Pokud nechcete trávit zbytek dne ve společnosti pejskařů a nedělních výletníků na podpatcích a v polobotkách, pak musíte vrch Dobogókö opustit a vydat se na některou z široké palety značených cest. Na parkoviště do vesnice Dömös, odkud jste vyšli, vás dovede červený trojúhelník v délce asi 12 km přes vrch Prédikálószék (639 m). Cesta je to po všech stránkách nádherná. Převážnou část se jde světlým dubovým lesem a cestou se otevírá několik průhledů do hlubokého dunajského údolí. Nezapomenutelný je pohled na hrad Visegrád.

Nagymáros a Visegrád z vrchu Prédikálószék Skalní útvary Vadálló-kövek

To nejlepší ale čeká až na závěr. Mimořádně strmý sestup z vrchu Prédikálószék vede po ostrém skalním hřbetu Vadálló-kövek, z něhož vyčnívají jako sochy bizarní skalní útvary ze sopečných aglomerátů. Stmelený nestejnorodý materiál způsobil, že dešťová eroze tady vymodelovala efektní a málokde vídané skalní pyramidy, hřiby a věže. A to vše s kulisou neporušených lesních koberců a modré stuhy dunajského veletoku.

Jedinou vadou na kráse je neskutečně strmý sešup, který kdekomu odrovná i dosud zdravá kolena. Za poznání netušených krás maďarských hor to však určitě stojí.