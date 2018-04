Maďarská Pécs, strhující kosmopolitní brána do Středomoří

může se hodit Jak se tam dostat Z Budapešti je to do Pécse po silnici 198 km. Nejkratší přístup od nás představuje trasa Bratislava – Györ – Székesfehérvár – Bonyhád – Pécs. Doby, kdy se dalo skrze celé Maďarsko prosvištět expresem za laciných deset marek, bohužel zmizely v propadlišti dějin železniční dopravy. Jednosměrná jízdenka Budapešť – Pětikostelí, zakoupená na kultovním nádraží Keleti, vyjde na 4 000 Ft za 200 kilometrů jízdy. Proto doporučuji koupit si u nás zpáteční jízdenku s relační slevou. Protože nyní v uzlových bodech mezinárodní vlaky často čekají na přípoje, bude lepší, když čas příjezdu do konečné stanice budete brát jako orientační. Ubytování Na území města a v bezprostředním okolí jsou k dispozici zařízení všech kategorií - autokemp, hostel, pokoje v soukromí, penziony i hotely. Pokud nemáte ubytování zařízeno předem, pomůžou vám v informačním centru. Po cestovatelích-individualistech může být někdy vyžadována vyšší cena za vícelůžkový pokoj. Ověřené ubytování: Vendégház, ulice Bártók B. 15, útulné pokoje v soukromí s WC a koupelnou, přímo na okraji historického jádra, dříve pravděpodobně vedeno jako penzion. Cena - dle umístění 6 500 Ft/osoba a 7 800 Ft/osoba/noc. Platí, i když jste sám ve dvoulůžkovém pokoji. Velmi lidští a vstřícní majitelé, komunikativní, avšak pouze maďarsky. Tipy, rady Zásadně se vyhněte výměně peněz na budapešťském nádraží Keleti. Ač zdejší oranžová směnárna společnosti Interchange se pyšní sloganem, že výměna u ní bude bez poplatku, nákupní cena 220 Ft / 1 € je děsivá. V Pécsi jsem měnil kurzem 270 Ft / 1 €. A taktéž bez poplatku. Pokud se do Maďarska vyzbrojíte turistickým průvodcem řady The Rough Guide z nakladatelství Jota z roku 2003, tak počítejte s výraznými změnami ve výši vstupného do zdejších muzeí, průměrně okolo tisícovky forintů, a pochopitelně veřejné dopravy. Ceny potravin jsou srovnatelné s našimi, příležitostně i nižší, občerstvení ve fastfoodu pořídíte za přibližně 350 Ft, na jídlo do restaurace se raději vypravte nejméně s tisíciforintovkou. Kam pro informace Ještě před cestou vám určitě pomůže prohlídka webu www.madarsko.cz, který provozuje Informační středisko pro maďarský cestovní ruch. Kancelář lze též kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, pošlou i informační materiály. Užitečné weby www.pecs.hu - oficiální turistický portál města, info i v angličtině a němčině

www.pecsorokseg.hu - památky a kulturní akce města - info i v němčině

www.pecs2010.hu - vše o programu města v rámci Evropské metropole kultury