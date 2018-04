Maďaři chtějí prostitutky zdaňovat

Do minulého léta byla prostituce i v Maďarsku jednoznačně zakázaná, přesto vesele kvetla. Policii bylo jasné, že zákaz prostituce prosadit nedokáže a že jí v podstatě nezbývá než nad ní přimhouřit oko. Většina zákonodárců a činitelů místních samospráv se přitom již dávno shodne na tom, že prostý zákaz prostituce nic neřeší a že by možným východiskem mohla být nějaká forma její legalizace. Tím by se prostituce do určité míry octla pod úřední kontrolou a omezili by se tím další kriminální jevy, napojené na prostituci.

V polovině minulého roku tak maďarský parlament přijal zákon, podle kterého jsou místní samosprávy ve městech nad padesát tisíc obyvatel povinné do půl roku vymezit speciální zóny, ve kterých bude prostituce v budoucnu úředně trpěna. Tam působícím prostitutkám pak zákon předepisuje pravidelné lékařské kontroly, a dokonce danění svých příjmů. Maďarský daňový úřad také posléze k obecnému veselí oznámil, že bude sledovat, zda prostitutky své služby řádně vyúčtovávají a že by daňoví kontroloři mohli případně požadovat od odcházejícího klienta předložení tohoto účtu. Brzy se však ukázala i jiná úskalí zákona. Podle něj totiž například zóna trpěné prostituce nesmí být blíže než tři sta metrů od žádné veřejné budovy, silnice první třídy, školy nebo kostela.

"Takové místo tady však najdete stěží. A i kdyby se to podařilo, můžete najisto počítat s protesty tamních obyvatel," říká Béla Csécsei, starosta prostitucí nejvíce postiženého, osmého budapešťského obvodu. Dodnes také v Maďarsku žádná trvalá zóna nevznikla. Parlament se před časem vzniklou patovou situaci pokusil řešit tím, že právo vymezení této zóny převedl z místního úřadu na ministerstvo vnitra.

Maďarský prezident Ferenc Mádl ale tuto novelizaci odmítl podepsat a podstoupil ji k vyjádření Ústavnímu soudu, takový zásah do pravomocí místních samospráv by totiž podle něj mohl odporovat ústavě. V současnosti je tedy prostituce v Maďarsku v principu povolená, v praxi však zakázaná, protože chybějí místa, kde by mohla být zákonně provozována. Samotné prostitutky požadují co nejrychlejší vymezení "zón trpěné prostituce".

"Holky chtějí pracovat a nechtějí přitom mít neustále konflikty s policií," říká Ágnes Földesová, mluvčí nedávno založené svépomocné organizace maďarských prostitutek. Bude to prý výhodnější i pro jejich klienty. "Ti tvoří mnohem širší skupinu lidí, než byste si mysleli. Mám docela slušnou sbírku jmen politiků, kteří holky navštěvují. Někteří naivnější tam dokonce rozdávali vizitky," dodává Ágnes z úsměvem.

Celá situace je přitom ještě komplikovanější. Maďarsko totiž podepsalo takzvanou newyorskou dohodu z roku 1950, která vychází z principu, že prostitutka je v každém případě obětí kriminality, a zakazuje všem účastněným státům prostitutky jakkoliv evidovat, úředně dohlížet na jejich činnost či z ní mít například i formou daní jakýkoliv prospěch. Dohodu a principy, ze kterých vychází, považuje mnoho odborníků za omyl a některé vyspělé státy včetně USA k ní také nikdy nepřistoupily. Tento názor převažuje i v Maďarsku a maďarský zákon o prostituci smlouvě v mnohém odporuje. Přesto se Budapešť ze zahraničněpolitických ohledů neodvažuje smlouvu vypovědět. Problém prostituce tak i v Maďarsku zůstává neřešen. První a zatím jedinou dočasnou zónou tolerované prostituce se tak v Maďarsku stal "Erotic camping", který si prostitutky zřídily s povolením místních úřadů na dva dny u Hungaroringu v době závodů formule 1.