Tohle je brčálový „Mácháč“ z nebe. Aktuální stav přírodních koupališť

Přibývá rybníků a nádrží, kde by se lidé raději koupat neměli a kde hygienici koupání dokonce zakázali. Nově nesmějí plavci například do nádrže Sedlice na Pelhřimovsku, do koupaliště Vyžlovka u Prahy nebo do Velkého rybníku v Hroznětíně na Karlovarsku. Příznivci koupání a vodních sportů však stále najdou dostatek míst, kde si mohou zaplavat beze strachu z infekce.

V Šeberáku a Vyžlovce už raději ne

Zhoršenou kvalitu vody hlásí hygienici na některých koupalištích ve většině krajů. V Praze nedoporučují hygienici koupání v rybníku Šeberák, čistotu vody oznámkovali čtyřkou z pětistupňové škály. Méně průhledná voda, ale ke koupání stále vhodná, je v koupalištích Džbán a Hostivař. Podle měření je nejlepší voda v Motole, Divoké Šárce a v Radotíně, kde se na čištění podílí vodní rostliny. Mimo provoz je koupaliště Lhotka.

Kvalita vody aktuálně na mapě Kvalitu vody ve sledovaných koupalištích v Česku najdete na přehledné mapce Ministerstva zdravotnictví ČR - stahujte ZDE.

Ve Středních Čechách platí zákaz koupání v přírodním koupališti Vyžlovka u Prahy. O vydání stejného opatření kvůli zvýšenému výskytu sinic hygienici uvažují v případě jezera Ostrá na Nymbursku. Dlouhodobě horší kvalita vody je i na Orlické přehradě, do konce sezony se už asi nezlepší.

V Plzeňském kraji platí už od konce června zákaz koupání v rybníku Hnačov na Klatovsku. Hygienici tam zakázali koupání kvůli velkému množství sinic. Na Klatovsku není vhodná voda ke koupání kvůli sinicím ani v rybníku Valcha a kvůli zhoršeným mikrobiologickým ukazatelům ve velkém koupališti v Janovicích nad Úhlavou. Zhoršenou kvalitu vody vykazuje také přehrada České údolí u Plzně.

Na černé listině je nově i Velký rybník

První zákaz koupání v Karlovarském kraji je na Velkém rybníce v Hroznětíně. Kvůli přemnoženým sinicím a vodnímu květu ho vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (KHS). Vodu označila za nebezpečnou ke koupání. Kvalita vody se zhoršuje i jinde v kraji, voda není vhodná ke koupání na karlovarské Rolavě nebo sokolovském Michalu.

Hygienici nedoporučují lidem koupel ani v jezeru Chmelař u Úštěku na Litoměřicku. V dalších přírodních nádržích a koupalištích v Ústeckém kraji je ale kvalita vody dobrá.

Oblíbeným místem ke koupání je na Karlovarsku Velký rybník (na snímku z 5. srpna) ve stejnojmenné obci. Na jeho březích a hladině jsou však v těchto dnech pouze rybáři a vodní ptáci. Kvůli přemnožení sinic a vodního květu zde hygienici vyhlásili zákaz koupání.

Nebezpečné cerkárie

V Libereckém kraji se kvůli sinicím zhoršila kvalita vody ke koupání v Hamerském jezeře v Hamru na Českolipsku. Zvýšený výskyt sinic je také na nedalekém Máchově jezeře. Hygienici nedoporučují koupání na dvou místech. V Zákupech na Českolipsku kvůli výskytu cerkárií, které mohou vyvolat svědivé vyrážky a při opakovaných infekcích i bouřlivější alergické reakce. V koupališti v Chrastavě u Liberce mohou být bakterie, které naznačují fekální znečištění.

V Královéhradeckém kraji platí nadále zákaz koupání u autokempu u nádrže Rozkoš na Náchodsku. Po koupeli v Dachovech na Jičínsku hygienici doporučují osprchování čistou vodou. Přes dlouhotrvající vysoké teploty a nedostatek srážek lidé naopak zatím mohou využívat všechna sledovaná přírodní koupaliště v Pardubickém kraji. Kvalita vody se ale někde zhoršuje. V přehradě Seč na Chrudimsku postupně přibývají sinice.

Ekologické koupaliště v pražském Radotíně:

VIDEO: Ekologické koupaliště v Radotíně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Vysočině dnes hygienici zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. V její vodě se masivně vyskytují sinice a jsou překročeny hodnoty zeleného barviva chlorofyl, na hladině se vytvořil vodní květ. Pro vodní rekreaci je kvůli vysokému obsahu sinic nevhodný také rybník Černý na Jihlavsku.



Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Aquapark Vyškov

Na pozoru se mají mít alergici

Situace je celkem dobrá v Moravskoslezském kraji. Kvalita vody v Bohušovském rybníku na Bruntálsku, kde byly v minulém týdnu podle laboratorních analýz přemnožené sinice, se zlepšila. Kvůli řasám není sice voda zcela průhledná, ale žádná omezení pro koupání tam už neplatí. Naopak přibylo sinic v hlučínském jezeře na Opavsku.

Zhoršenou kvalitu vody mají některá přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji. Týká se to nádrže Letovice a rybníku Suchý na Blanensku a Vranovské přehrady v Bítově a Kopaninkách na Znojemsku. Voda je ale stále vhodná ke koupání. Pozor by si měli dát pouze alergici nebo citliví lidé, kteří by při dlouhodobém pobytu ve vodě mohli mít například vyrážku.

Milovníci koupání v nádržích a jezerech se mohou nadále bez obav vydat na pláže jezera Poděbrady u Olomouce i na Plumlovskou přehradu u Prostějova. Kvalita vody na obou plochách je podle hygieniků stále velmi dobrá a návštěvníkům nehrozí žádné zdravotní problémy.

Největší akvapark v zemi včera praskal ve švech:

VIDEO: Největší akvapark v Česku praskal ve švech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Strávíte tento víkend u vody?