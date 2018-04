Macao: bezvízové čínské Las Vegas

Tipy na cestu Jak a kdy do Macaa Teplota není to nejdůležitější, co ovlivňuje návštěvu Macaa. Od dubna do září je takzvaná mokrá sezóna, kdy spadne nejvíce srážek. Zbytek roku je pro návštěvu vhodnější. V zimních měsících se ale v Macau příliš neohřejete, teplota osciluje okolo 17 až 19 stupňů a jelikož v mnoha hotelech netopí, může být v noci nepříjemné chladno. Naopak v létě je v Macau jako v tropech, vysoká vlhkost vzduchu a teploty přes 30 stupňů. Asi optimálním dobou pro návštěvu je tak podzim, ale celkově lze Macao považovat za celoroční destinaci. A to především, když si chcete užít velký svět kasin. Do Macaa žádné linky z Evropy nelétají. Lodí je dostupné z Hong Kongu kdykoliv, letecky se do něj dostanete z Bangkoku, Kuala Lumpuru, Singapuru nebo i z Phuketu. Nízkonákladové společnosti AirAsia, JetStar a Tiger Airways, či filipínské Cebu Airlines nabízí zpáteční letenky v cenovém rozpětí od 3000 do 5000 korun. Se značným předstihem v akci seženete letenky i levněji, na poslední chvíli mohou naopak být i výrazně dražší a to především, když se trefíte do některého lokálního svátku. V podobných cenových relacích se pohybují i letenky mezi Hong Kongem a některou z metropolí jihovýchodní Asie. Dobrým tipem je kombinace dovolené například v Thajsku s pobytem v Hong Kongu a v Macau. Letenky z Evropy bývají v zimní sezóně do Hong Kongu levnější než do Thajska a tak můžete letět do Hong Kongu, z něj do Thajska a zpět třeba do Macaa. Takový výlet lze při troše snahy pořídit do 15 000 korun za všechny letenky. Letenky včetně nízkonákladových asijských společností vám vyhledají portály Kayak.com nebo například Skyscanner.com. Podobnou kombinaci destinací často nabízí i německé cestovní kanceláře s cenou od 900 euro za celý pobyt (například Bali spolu s Hong Kongem). Výlet z Bangkoku do Hong Kongu, jako fakultativní výlet, nabízí ve svých katalozích i většina tuzemských cestovek. Za dvoudenní cestu si ale účtují i 20 000 korun. Užitečné odkazy: Kasina v Macau Světové dědictví UNESCO Turistické informace Letiště v Macau Lodní spojení z Hong Kongu Vrtulník mezi Macaem a Hong Kongem