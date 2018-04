Lze spoutat internet? Yahoo! tvrdí, že stěží

Někteří experti na počítače a obchodní právo o tom pochybují. Počítačová síť podle nich už dávno změnila podobu komunikace a podnikání. Právní předpisy jednotlivých států tomu již dávno nedostávají, říkají. Tuto argumentaci vehementně prosazují především lidé provázaní se společností Yahoo! Souhlasí však i mnozí jiní znalci. "Je to paradox. Sledujeme globální síť ve světě rozparcelovaném právními předpisy jednotlivých států," podivil se Ulrich Sieber, odborník na počítačovou komunikaci z univerzity v německém Würzburgu. Jakékoli, i dobře míněné kroky směřující k regulaci internetu jsou podle něho již dopředu odsouzeny k nezdaru.

"Názor, že by nad svobodou vyjádření na internetu mohla převážit argumentace národních právních předpisů, již neodpovídá realitě," sdělil listu International Herald Tribune britský expert Simon Davies. Ne každý s tím souhlasí. Profesor Joel Reidenberg, newyorský právní znalec, odmítá názor, že by internet neměl žádné regule. "Protože je to byznys jako každý jiný, musí respektovat právní regule každé země," řekl. Výrok francouzského soudu pokládá tedy za správný. Názor znalců si přitom vyžádal i francouzský soud.

Expertní tým mu naznačil určité možnosti, jak zamezit nežádoucím aktivitám, jako byla nacistická aukce. Odborníci sdělili, že lze zavést složitý filtrovací systém za použití hesel a internetových providerů, který by zabránil přístupu zhruba devadesáti procent uživatelů. Yahoo! vidí jako lepší řešení umístění varování na internetových stránkách, které upozorňuje, že přístup na aukci může znamenat porušení francouzských zákonů. Ve Francii na rozdíl od USA považují podobné aukce nacistických relikvií za trestný čin. Američané to však odmítli respektovat. "Nezměníme obsah stránek jen proto, že nás o to někdo požádá," ohradil se Jerry Yang, spolumajitel Yahoo!. Zdůrazňují navíc, že dceřiná společnost Yahoo.fr již aukce zakázala, jde již jen o mateřskou www.yahoo.com.

Může národní právo překročit hranice? ptají se. Pozorovatelé soudí, že určitou nadějí je dnes spíše mezinárodní snaha o kulturní standardy než právní restrikce. Tak se již podařilo například omezit dětskou pornografii na stránkách mnohých japonských providerů.