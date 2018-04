Lyžují až k smrti

SMRTELNÉ NEHODY VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ (od roku 1959) 1959, Garmisch-Partenkirchen: John Semmelink (Kanada) sjel při sjezdu do koryta potoka a prorazil si lebku



Toni Mark (Rakousko) vjel při obřím slalomu mezi diváky



Ross Milne (Austrálie) zahynul po těžkém pádu při tréninku na olympijský sjezd



Walter Mussner (Itálie) narazil při rychlostním závodě do časomíry



Silvia Suterová (Švýcarsko) narazila v cíli závodu FIS na hrazení



Michel Bozon (Francie) si při sjezdu Světového poháru zlomil vaz



David Novelle (USA) narazil při sjezdu na univerzitním mistrovství hlavou do stromu



Arthur Gobber z Rakouska zahynul po úrazu hlavy při juniorském mistrovství země ve sjezdu



Jan Seiler zahynul při tréninku sjezdu ve Špindlerově Mlýně



Sverre Rasmusbakke (Norsko) zahynul po pádu při obřím slalomu



Michel Dujon (Francie) vyjel z trati a narazil do stožáru lanovky



Marku Vuopala (Finsko) nepřežil po průjezdu cílem při juniorském ME náraz do stromu



1976, Československo: David Rys vykrvácel při slalomu v sedle Vysokého Kola nad Martinovkou. Přelomená dřevěná tyč slalomové branky mu proťala stehno a možná i kvůli velké vzdálenosti do civilizace zemřel na embolii



1979, Československo: Petr Kintzl zemřel po nárazu do stromu při závodu ve sjezdu ve Špindlerově Mlýně



1979, Lake Placid: Leonardo David (Itálie) upadl při předolympijském sjezdu a zranění mozku ho uvrhlo do kómatu. Zemřel po sedmi letech, aniž nabyl vědomí



1982, Fischen-Allgau: Uwe Piske (Německo) narazil při testování lyží v průběhu mistrovství země hlavou do stromu



1984, Rohrmoos: Sepp Walcher (Rakousko), mistr světa ve sjezdu z roku 1978, si po pádu při veřejném sjezdu přivodil zlomeninu spodiny lebeční



1991, Wengen: Gernot Reinstadler (Rakousko) upadl na závěrečném skoku při kvalifikačním tréninku, roztrhl si pánev a vykrvácel



1994, Ga-Pa: Rakušanka Ulrike Maier (Rakousko) ztratila při sjezdu kontrolu nad lyžemi, narazila hlavou do časomíry a zlomila si vaz



1993, Lake Tahoe: Paul Ruff (USA) zemřel po pokusu o nejdelší skok na sjezdových lyžích



1994, Innerkrems: Peter Wirnsberger II (Rakousko) upadl na ledové plotně při volném lyžování po skončení rakouského mistrovství



1996, Altenmarkt: Kirsten McGibbon (V. Británie) při pádu v juniorském sjezdu utrpěla těžká zranění hlavy a vnitřní krvácení



2001, Pitztal: Regine Cavagnoud (Francie) se při tréninku stala obětí srážky s německým koučem Anwanderem, zemřela dva dny poté



2002, Valmorel: Damien Ravoire (Francie), talentovaný junior, zahynul pod lavinou při lyžování mimo trať



Damien Ravoire (Francie), talentovaný junior, zahynul pod lavinou při lyžování mimo trať 2002, Verbier: Werner Elmar (Švýcarsko) zahynul po nárazu při závodu FIS