Lyžujete? (Ne)používejte hlavu!

Rychlost

V posledních letech zaznamenalo sjezdové lyžování díky vykrojeným lyžím a s tím spojenou jízdou po hraně výrazné změny v technice, stylu a hlavně v rychlosti, kterou nám umožňují projet zatáčkou.

Díky schopnosti lyží "vykroutit" oblouk o minimálním radiusu bez ztráty rychlosti se jízda stává pro okolí mnohem méně předvídatelná. A to někdy i pro samotného jezdce, jak mnozí z vlastní zkušenosti jistě ví... Dříve se samozřejmě také "lítalo" šusem, nebylo však tak šíleně snadné radikálně změnit ve velké rychlosti směr.

Není proto náhodou, že ve statistikách Horské služby prudce stoupají případy srážek lyžařů, kteří si nečekaně zkřížili dráhy. Jestli se dříve zdála přilba při sjezdovém lyžování zbytečná, v současné době by pro její používání mělo hrát už jen stále se zvyšující rychlost a dynamika tohoto sportu.

Trochu srovnání:

- jízda na inline bruslích - do 35 km/h. Přilba se často používá.

- jízda na kole - do 70 km/h. Cyklista bez přilby se pozvolna stává výjimkou.

- jízda na mopedu - do 80 km/h. Přilba povinná!

- jízda na lyžích - i ke 100 km/h! ...???...

Hustota provozu

Lyžařské areály se modernizují, staré pomalé kotvové vleky stále častěji nahrazují moderní sedačkové lanovky s mnohem větší kapacitou a fronty na vlek už nejsou, co bývaly. A po lyžích si šlapající davy nedočkavců z front se nyní místo tísnění při čekání na vlek hromadí na kopcích, kde sjezdovek rozhodně výrazně nepřibylo a hustota provozu by si někdy skoro zasloužila hlášení v radiu v relaci o dopravních zácpách.

Sníh

S bezesporu nezbytným rozmachem umělého zasněžování přichází také jiná kvalita sněhu.

Sníh na sjezdovkách je stále méně často tou úžasnou peřinou, do které padat nebývá nic nepříjemného, ale stále častěji preparovanou tvrdou pistou "vyžehlenou" rolbami a díky technickému sněhu už jen při náznaku mrazu ztvrdlou na beton. Na vykrajování carvingových sinusoid je to ideální terén, ne však už při pádu. Pěkně sedřený obličej nebo otřes mozku nejsou na takovém sněhu výjimečné.

Freeride

Kdo se o tohle free lyžování trochu víc zajímá, ví, že přilba je nejen jedním z několika chráničů těla jezdce - ale určitě tím nejdůležitějším! Freeride, to není jen prašanové nekonečno, ale taky skály, stromy, stěny trhlin… Hlavou se v tvrdosti s něčím takovým neradno měřit.

Les

V českých a moravských horách se to freeridovými terény zrovna nehemží, ale drtivá většina sjezdovek je vlastně užším či širším lesním průsekem, kde k potkání stoletého smrku není nikdy daleko - zvlášť při rychlejší jízdě. O tom svědčí i rok od roku stoupající počet těchto typů smrtelných úrazů ve všech lyžařských oblastech ČR.

Budoucnost

Když před pár lety nastal jakýsi boom horské a trekkingové cyklistiky, používání přileb se velice rychle rozšířilo a stalo se přímo jakousi image - cyklista bez přilby - poloviční cyklista. V lyžování tento trend zatím poněkud pokulhává. Bezdůvodně.

V alpských střediscích je velice dobře vidět, jakým směrem se názory na používání přilby posouvají. Letos byla ustanovena první zákonná povinnost požívání přileb pro děti do 14 let v Itálii, v platnost vstoupí od příštího roku.

Zákonodárci ovšem jen kopírují myšlení a obecné potřeby. Těžko někde uvidíte lyžařský plakát nebo billboard, na kterém má "drsný jezdec" na hlavě jen čepici. Po alpských svazích se prohání stále více "opřilbovaných", převážně mladých lyžařů. Nevadí, že mnozí z nich nepoužívají přilbu zejména jako doplněk, kterým chtějí upozornit na svou příslušnost do skupiny lyžařských expertů a freeriderů.

Trocha statistiky

Poranění hlavy, ať už nitrolebeční nebo zlomeniny lebky a obličeje, jsou nejčastější diagnózou při zraněních vůbec. Tvoří kolem 30 % (!) veškerých zranění u nás. Až druhou nejčastější diagnózou jsou zlomeniny končetin a procento úmrtnosti při nich je samozřejmě daleko nižší než u poranění hlavy.

V roce 2000 bylo v České republice zaznamenáno:

41.241 poranění hlavy, z toho 651 lidí zemřelo

34.708 zlomenin různých končetin, z toho 87 lidí zemřelo

Následující tabulka ukazuje počty zranění při lyžování v ČR a jejich vývoj za posledních osm let (do 1.5.03)

OBLAST 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Šumava 317 330 236 498 447 358 504 603 Krušné hory 446 303 278 459 445 368 567 601 Jizerské hory 483 386 244 510 463 545 463 777 Krkonoše 1850 1354 1087 1888 1910 1920 2261 2160 Orlické hory 324 231 122 392 349 364 496 515 Jeseníky 1021 515 682 993 929 787 874 869 Beskydy 405 220 319 611 709 447 578 579 Celkem 4846 3339 2975 5351 5252 4789 5743 6104 Z toho počet úrazů hlavy 512 991 993 1180 číslo zatím

není k dispozici

Všimněte si, že mezi rokem 1999 a 2002 se celkový počet zranění příliš nezměnil, ale počet poranění hlavy stoupl o více než dvojnásobek!!! A přitom je dokázáno, že přilba může předejít 85% všech těžkých poranění hlavy a mozku.

Přilba je nejlepší čepice

Investice do lyžařské přilby nepředstavuje v porovnání s celkovou částkou za lyžařské vybavení nijak závratnou sumu a rozhodně patří k těm investicím, které nejsou jen vyhozenými penězi - mohou se mnohonásobně vrátit v podobě penězi nevyjádřitelné. Udrženého zdraví nebo dokonce zachráněného života!

Výhody přilby:

- neprofoukne

- není v ní zima

- dobře drží brýle

- brýle na přilbě se nezamlží

- poměrně slušně větrá (ta kvalitní)

- je v ní slyšet

- může se polepit nebo pomalovat (nejen děti)

- sluší!

- je poznávacím znakem dobrého lyžaře