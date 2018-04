Lyžuje se jen v Tignes a Val Thorens

Vzhledem k tomu, že nápor turistů se dá čekat až kolem Vánoc, dosněžuje se umělými děly zatím jen zřídka. Většina středisek by však měla během prosince ohlásit začátek sezóny. Ve Val Thorens, kde je ve výšce 3200 metrů 60 centimetrů

sněhu, zatím jezdí šest lanovek a otevřeno je osm sjezdovek. Vleky jsou v provozu každý den od 8:15 do 16:00 a celodenní lístek pro dospělé bude až do 21. prosince stát 23,5 eur (asi 800 korun).



Na ledovci v Tignes je ve výšce 2100 metrů pouhých patnáct centimetrů sněhu, ve 3500 metrech však leží 95 centimetrů. V provozu je osm sjezdovek a sedm lanovek. Na ledovci je možné lyžovat každý den od 09:15 do 16:00, celodenní permanentka stojí 190 franků (bezmála tisíc korun).



Francouzské Alpy jsou pro české milovníky lyžování z hlediska dopravy hůře přístupné než svahy v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Cesta autem trvá do severnějších oblastí přes Německo a Švýcarsko okolo 13 hodin, do jižních pak autobusem až kolem 20 hodin. Proto se vyplatí vyrazit lyžovat do Francie alespoň na týden. Minimum českých lyžařů zatím vyzkoušelo svahy Pyrenejí na francouzsko-španělských hranicích. Ty přitom už dva týdny nabízejí ideální podmínky k lyžování, výška sněhové pokrývky zde na mnoha místech přesahuje metr.