Lyžovat se bude i v kraji

Prčice - Skromné možnosti k lyžování nabízí středočeská krajina. Přesto i letos budou v provozu na jihu kraje celkem tři lyžařské vleky. Již od počátku listopadu se lyžuje na svahu v Příbrami, který je pokrytý umělou hmotou. "Jezdíme každé úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin, o víkendu po oba dny od 15 do 17 hodin. Ceny za hodinu lyžování se pohybují kolem dvou set korun, záleží na tom, zda musíme zapínat umělé osvětlení či ne," vysvětlil správce svahu Luboš Klír. Pokud napadne sníh, jsou připraveni sjezdovku provozovat podle zájmu i celý den. Délka této sjezdovky je zhruba tři sta metrů. Podobně dlouhou sjezdovku naleznou zájemci i jižně od města Sedlec-Prčice na pomezí okresů Benešov, Tábor, Písek a Příbram. Hotel Relax Monínec, základna sjezdařů, je situován na severním svahu 773 metrů vysoké hory Javorová skála v Přírodním parku Jistebnická vrchovina náležející do Středočeské pahorkatiny. Tam sice nemají svah pokrytý umělou hmotou, ale zato dva vleky na dvou sjezdovkách. "I kdyby nebyl sníh, sněhové dělo nám ho na menší sjezdovce pomůže vytvořit," láká lyžaře Jaroslav Krejčí, mladší nájemce hotelu Relax Monínec. Zatím se však čeká na to, až teploty trvaleji poklesnou pod bod mrazu. Na obou sjezdovkách jsou připraveny vleky Poma a pro děti je na svahu také nekonečné sedmdesátimetrové lano. Cena za jednu jízdu na delším vleku bude letos zřejmě šest korun, na menším vleku je možné se svézt za tři koruny. Informace o významných lyžařských střediscích v Čechách přinášíme na straně D3 a D4.