Lyžování ve stínu Eigeru

Jak se tam dostat

Autem přes Německo pořád po dálnici až do Bernu a pak do Interlakenu. Odtud je to už jen hodina jízdy do Grindelwaldu. Nepočítejme, že se tato cesta dá stihnout po práci. Chce to vyjet nejpozději po obědě.



Kolik stojí lyžování

Jednodenní ski pas v hlavní sezoně stojí pro dospělého 52 eur, pro děti 26.



Co ještě vidět

Nikdo by si neměl nechat ujít výjezd vláčkem na Jungfraujoch (3454 m), odkud je za krásného počasí nádherný výhled na Alpy. S průvodcem se odtud dají dělat velmi atraktivní i několikadenní skialpinistické túry napříč horami.



Co si koupit

Když ve Švýcarsku, tak švýcarskou čokoládu. Nebo už předem připravené fondy ­ na hrubo nakrájený sýr, který se roztaví v nádobě nad plamenem a v něm se pak obalují kousky bílého chleba. Typickým suvenýrem jsou kravské zvonce v nejrůznějších velikostech. Více informací:

