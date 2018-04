Lyžování ve Francii: jeden skipas na stovky kilometrů sjezdovek

Francie je místo pro lyžaře, kteří denně polykají desítky kilometrů tratí a ocení, že s rozšířeným skipasem na Tři údolí mohou brázdit až 600 kilometrů sjezdovek.

V některých střediscích, například Val Thorens či Tignes, je lyžování podřízeno naprosto všechno, bohužel i na úkor pravé horské atmosféry v městečku pod sjezdovkami. Jako vojáci tu jsou rozestavěné vysoké a dlouhé paneláky se spoustou apartmánů na dosah od lanovek a s obchůdky v přízemí.

Pro polykače kilometrů tratí to má velkou výhodu – stačí jen sjet výtahem dolů, připnout si lyže a sednout na lanovku. Romantiky to ale dokáže otrávit.

Francie také patří ke dražším evropským zemím. Za oběd v horské chatě rodina zaplatí mnohem více než v Česku, ale i v Rakousku. Češi sem proto jezdí převážně s cestovními kancelářemi, které dokáží nabídnout lyžování v "slabších" termínech i za pět tisíc za týden. Dovolená třeba během jarních prázdnin v některém z větších středisek pak vyjde na více než deset tisíc korun.

Loni si sem podle údajů cestovek našlo cestu kolem padesáti tisíc Čechů. Ve srovnání s ostatními alpskými zeměmi se tady však občas setkáte s nižší upraveností sjezdovek a se slabším servisem.

Chamonix Tignes

Nejčastější formou ubytování jsou kompletně vybavené apartmány. Na začátku se platí vratná kauce na úhradu pro případ poškození vybavení objektu nebo půjčených věcí. Výše kauce se pohybuje mezi 400 až 600 eury a většinou je zapotřebí složit ji v hotovosti.

Chamonix připomíná Rakousko

Informace Jak se tam dostat

Autem po dálnici přes Německo, z Prahy je to 1 100 až 1 500 kilometrů. Nejrychleji letadlem do Ženevy. Kde se najíst

Jednoduché jídlo v samoobslužných jídelnách přímo na svahu stojí 7-10, ve stylových restauracích 10-20 eur (252 až 500 Kč). Ceny skipassů

Ve Francii se pohybují kolem 200 eur za týden (cca 5 000 Kč). Například Les Arc 209 eur, Tři údolí 232 eur, Tignes 218 eur. Speciální tip: Tignes

Ráj zimních radovánek se 150 kilometry sjezdovek. Tunelová lanovka Funiculaire jezdí do výšky 3 030 metrů a odtud se dostanete až na ledovec Grande Motte. Pro snowboardisty je přichystán snowpark v části Val Claret. Kde se dozvíte víc

www.cz.franceguide.com

www.lyze-francie.com

Asi nejznámějším střediskem lyžování ve Francii je Chamonix. Lze ho doporučit zejména těm, jimž připadají ostatní francouzská střediska podobná jako vejce vejci a kteří mají rádi osobitost. Svým stylem totiž spíše připomíná rakouské skiresorty než typická francouzská lyžařská městečka vybudovaná na lyžařských svazích. Vstupní bránu do něj tvoří tunel Monte Bianco, kterým vede dálnice z Itálie.

V Chamonix pod majestátním Mont Blankem (4 807 m) je celkem sedm samostatných lyžařských oblastí spojených skibusem v jedinou unikátní oblast. Sjezdovky zde mají délku 150 kilometrů, z toho je 29 modrých, 25 červených a 14 černých.

Svézt se můžete i po 22 kilometrů dlouhé sjezdovce z Aguille du Midi ledovcovým údolím Vallée Blanche s převýšením 2 800 metrů. Skipas stojí podle prostoru, v němž chcete lyžovat, od 190 do 250 eur. V rámci jednoho skipasu však můžete navštívit i ostatní střediska v oblasti.

Chamonix je pověstné i helikoptérovým lyžováním, tedy letem helikoptérou na zvolenou horu a následným sjížděním dolů do údolí. Ve Francii je však zakázáno, a tak si musíte nejprve zajet nebo zaletět do italské Aosty či švýcarského Verbieru a na let se vydat odtamtud. Díky výhodné poloze letoviska nacházejícího se na rozhraní tří států, Francie, Itálie a Švýcarska to není žádný velký problém.

Winter X Games Europe – nejprestižnější freestylová akce

Z mnoha sportovních a kulturních akcí, které se v letošní zimní sezoně ve Francii konají, stojí určitě za pozornost Winter X Games Europe ve dnech 14. až 16. března 2012 v Tignes. Jedná se o již tradiční setkání milovníků zimních freestylových disciplín – half-pipu a slope stylu na lyžích a snowboardu – letos to navíc bude nejprestižnější zimní freestylová akce v Evropě, během níž se přes 120 závodníků z celého světa popere o účast na zimní olympiádě v Soči.