Lyžování v srdci Pyrenejí

Lyžařská sezona tu trvá od začátku prosince do konce dubna a může ji prodloužit či vylepšit velké množství sněhových děl, které má každé středisko k dispozici. Těchto středisek je pět. Trochu stranou od hlavní silnice, ve stínu nejvyšší hory Andorry Pic de Coma Pedrosa (2 942 m), leží tři z nich: Pal (32 km sjezdových tratí, 2360-1780 m n. m., kapacita lanovek a vleků 13 500 osob za hodinu), Arinsal (28 km, 2560-1550 m n. m., 13 000 osob), a Ordino-Arcalís (24 km, 2600-1940 m n. m., 13 500 osob).

Další dva areály najdete na opačném konci Andorry, blíže k francouzským hranicím. Pas de la Casa-Grau Roig (100 km, 2640-2050 m n. m., 46 175 osob) se sice chlubí nejdelšími sjezdovými tratěmi v Pyrenejích, ovšem největší rozmach a modernizaci zaznamenal komplex Tarter-El Soldeu (88 km, 2560-1750 m n. m., 38 100 osob), který vítězí i co do rozlehlosti lyžařských terénů (850 ha). Ze 14 zelených, 14 modrých, 13 červených a 11 černých sjezdových tratí si vyberou úplní začátečníci i zkušení lyžaři. Na své si tu přijdou i vyznavači volných terénů. Nemusí se bát, že zabloudí, protože tyto tratě jsou také vyznačeny na mapkách. Začínají ve výšce 2491 m a jsou otevřeny jen při dokonalém vysněžení.

Až úplně nahoru vás sice žádný vlek nevyveze, ale šlapat nemusíte. Necháte se jednoduše vytáhnout ratrakem. Zdarma, protože tato služba je zahrnuta v ceně permanentky. Snowbordisté mohou všude. Navíc mají k dispozici "snowpark", vybavený udržovanou U-rampou a umělými skoky. Není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že v ceně permanentky je skibus jezdící na trase Canillo - El Tarter - Soldeu. Sjezdové tratě areálu Soldeu El Tarter jsou přístupné ze všech tří jmenovaných obcí. Zdola toho moc nevidíte. Brání vám v tom borové lesy sahající do výšky téměř 2000 m. Přibližnou představu o tomto komplexu získáte až z některého z jeho dvou center - z Pla Riba Escorxada (2100 m), kam se dostanete čtyř, případně dvousedačkou z El Tarter, či z Pla dels Espiolets, kam vás vyveze kabinková lanovka nebo dvousedačka ze Soldeu.

I když se vám bude zdát, že máte každý z těchto dokonale propojených sektorů jako na dlani, zdaleka nevidíte všechno. Všechno nevidíte ani z hrany vrcholového hřebene, protože terén je zde velmi členitý a za další kopec si prostě musíte sjet. Novinkou letošní zimní sezony je přístup do sektoru El Tarter ze čtyři kilometry vzdáleného městečka Canilla. Osmimístnou kabinovou lanovkou se dostanete do výšky 2100 m na El Forn, kde najdete nově vybudované lyžařské zázemí, včetně restaurace. Čtyřsedačkou se vyvezete na Pic de la Portella (2465 m), odkud sjedete k vrcholové stanici další ze čtyřsedaček, na kterou navazuje vlek končící ve výšce 2560 m.

Pak už nezbývá než spustit se některou ze sjezdových tratí do údolí. I když výběr sjezdových tratí je dost bohatý, na zvlášť neúnavné lyžaře zde číhá jisté nebezpečí. Středisko Soldeu El Tarter je od loňské zimní sezony propojeno se střediskem Pas de la Casa-Grau Roig. Lyžař se zajisté zaraduje, než ke svému nemilému překvapení zjistí, že v každém středisku platí jiná permanentka. Když už se spustil do míst, kam neměl, naštvaně zaplatí příslušný obnos, aby se mohl disciplinovaně vrátit tam, odkud přijel. Společný skipas je zatím bohužel hudbou budoucnosti. Přesto je lyžování v Andoře pohodové. Nejen svými terény v nádherné přírodě, tradičně dobrými sněhovými podmínkami a dostatkem slunečných dnů, ale i službami, které jsou pro nás cenově velmi přijatelné.



Může se hodit



JAK SE TAM DOSTAT: Autobusem nebo autem, protože železnici ani letiště Andorra nemá. Nejpohodlnější a nejlevnější je to s některou cestovní kanceláří. Zpáteční jízdenka společností Eurolines z Prahy do Toulouse vás totiž přijde na 5720 Kč a odtud ještě musíte pravidelnou místní linkou do Andorry. Jedete-li autem, dejte se silnicí RN20 z Toulouse přes Foix. Nutné jsou sněhové řetězy, protože musíte překonat sedlo Port d´Envalira (2408 m n.m.).



ZA KOLIK SE LYŽUJE V SOLDEU EL TARTER: Pětidenní permanentka v hlavní sezoně stojí 17 250 Ptas (mimo sezonu 15 200 Ptas.), šestidenní 20 520 Ptas (18 000 Ptas mimo sezonu), děti do 6 let a dospělí nad 75 let lyžují zdarma, děti od 6 do 11 let mají slevy, dospělí nad 65 let platí za den lyžování po celou sezonu pouhých 1700 Ptas. Výrazné jsou skupinové slevy. Tzv. Forfait Ski Andorra (fotografie nutná) vás opravňuje k lyžování ve všech střediscích dle vlastního výběru. Lyžování ve dvou střediscích v jeden den však není možné. V hlavní sezoně zaplatíte za tento pětidenní speciální forfait 19 200 Ptas (děti 15 480 Ptas), mimo sezonu vás přijde na 16 225 Ptas. (děti 13 000 Ptas). Skupinové slevy u tohoto typu permanentky nejsou.



KDE SE UBYTOVAT A NAJÍST: Možností je nepřeberně. Stačí si otevřít www.uha.ad (seznam hotelů, penzionů a restaurací) a vybrat, případně si rezervovat ten hotel, který vyhovuje vašim nárokům a peněžence. Opět platí, že ubytování je podstatně levnější prostřednictvím cestovní kanceláře. Všude v Andoře najdete i cenově přijatelné restaurace. V Soldeu El Tarter se dobře najíte za 1000-1200 Ptas. Pla Riba Escorxada. Lyžařská siesta.



UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ADRESY:

www.iglobe.cz

www.skiandorra.ad

www.soldeu.ad

www.pasgrau.com