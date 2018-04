Heiligenblut: trochu zapadlá lyžařská perla pod Grossglocknerem

Heiligenblut patří k místům, která určitě stojí za návštěvu a doporučit ho lze jak sportovním rodinám, tak freeriderům. Je tu sice "jen" asi 50 km sjezdovek, ale také spousta lákadel. Lyžuje se tu na rakouské poměry hodně vysoko, od 1 300 až do 2 900 metrů nad mořem. U našich jižních sousedů tohle najdete málokde. I v St. Antonu vyjedete o 100 metrů níž.

Velká nadmořská výška většinou znamená i dobré sněhové podmínky. Aktuální sněhová situace v Heiligenblutu je proto určitě dostačující, byť by mohla být ještě lepší. Na některých sjezdovkách jsou občas vydřená místa a i ve volném terénu by to někde chtělo o 10 - 20 cm sněhu víc.



Ale nízké teploty umožňovaly v tomto týdnu intenzivní zasněžování, tak bylo lyžování na většině sjezdovek perfektní. Ze zmíněných 50 km tratí jich fungovalo asi 90 procent.

Lyžování pod Grossglocknerem

Největším lákadlem Heiligenblutu je samozřejmě lyžování pod Grossglocknerem (3 798 metrů). A není to žádný reklamní trik, ostrá špice nejvyšší hory Rakouska je z mnoha míst skutečně krásně vidět. A navíc tu není jen Grossglockner, kolem střediska se tyčí dalších nejméně 40 třítisícovek.

Lyžování je tu divoké, pestré, sjezdovky se motají a houpou uprostřed nádherných přírodních scenérií. Kromě čtyř náročných sjezdů kategorie "ski tour" (neupravovaný, ale orientačními tyčemi vymezený sjezd), má milovník freeridu mnoho dalších možností pro vyjetí do volného terénu. Non stop jízdou můžete také překonat na jeden zátah převýšení 1 300 metrů. Ani to se jen tak někde nezažije. Ačkoli sjezdovky jsou tady docela prudké, prakticky vždy se dá z vrcholků sjet i po modré.

Sníh a počasí Na nejvyšších místech hlásí v lyžařské oblasti Heiligenblut 80 cm sněhu, na dolní stanici lanovky 10 až 15 cm. V pátek má ovšem podle předpovědi začít sněžit. Ve 2 000 metrech je kolem -5 stupňů. V neděli a v pondělí se očekává pro tuto oblast typický teplý vítr "fén" a s ním oteplení. Hranice sněžení bude někde kolem výšky 1 700 metrů.

Autem je to sem i se zastávkou přibližně sedm hodin. Dá se jet buď přes Mnichov, nebo kratší, ale mírně pomalejší cestou přes Salcburk a Spittal.

V oblasti Heiligenblutu se lyžuje ve dvou propojených zónách. První, větší, vymezují vrcholy Schareck (2 604 m) a Viehbühel (2 420 m). Na Schareck se dá vyjet přímo z městečka Heiligenblut dvěma na sebe navazujícími kabinkami. S horou Viehbühel je pak toto místo propojeno kabinkou Grossglockner Panoramabahn (s opravdovým výhledem na nejvyšší vrchol Rakouska) a kotvovým vlekem. Z mezistanice Rossbach pod Schareckem pak vede tunelem další kabinová lanovka do oblasti Fleissalm, kde může lyžař využít jednu čtyřsedačku a dva vleky. Tam je také nejvyšší lyžovací místo vůbec – Hochfleiss (2 902 metrů).

V oblasti mohou návštěvníci využít celkem devět horských chalup s jídlem a dalším občerstvením. Ale ne všechny už v předvánočních dnech otevřely.

Na rozdíl od jiných rakouských středisek by si Heiligenblut určitě zasloužil modernější lanovky a vleky. Zdejší jsou trochu zastaralé, malé a hlavně je problém s uložením širších freeridových lyží do zásuvek, které nejsou na opravdu široké lyže dimenzovány.

Trošičku složitější je to také s parkováním. Dá se parkovat přímo v Heiligenblutu v krytých garážích, které jsou však od centrální lanovky vzdálené přibližně 500 metrů. Nebo to můžete zkusit kousek pod lanovkou na hlavní silnici, tam však nejsou možnosti neomezené. Dále je možné vyjet autem k mezistanici Rossbach. My jsme jako nejlepší vyhodnotili skibus, který má v celé oblasti dost zastávek a jezdí, jak jinak, s naprostou přesností.



Návštěvník zde nemůže počítat s nějakým rušným nočním životem. Heiligenblut určitě není Sölden, Kitzbühel nebo Ischgl. Je to prostě klidné a trochu zapadlé místo, které však může splnit vysoké lyžařské nároky, a zcela tak ohromí ty lyžaře, kteří mají smysl pro romantiku.