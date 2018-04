Kde Češi zatím nelyžují. Damüls Mellau, tajný rakouský supertip

Všechno, co se rozkládá za obřím masivem Arlbergu v nejzápadnější výspě Rakouska, se zdá na první pohled příliš vzdálené. Opak je však pravdou. Dostupnost Damüls - Mellau po dálnicích přes Německo a Bregenz je lepší než do některých jiných oblíbených „českých“ destinací v Tyrolsku či Korutanech.

Kde je v Alpách nejvíc sněhu

Čím je tato oblast zajímavá? Je toho hodně. Hlavně jistota sněhu, která začíná být v těchto špatných zimách velkou devizou. Málokdo v Česku ví, že vesnice Damüls se pyšní zřejmě největší nadílkou sněhu v celých Alpách. Za rok tu nasněží průměrně okolo devíti metrů, v posledních horších sezonách je to údajně kolem šesti. To díky tomu, že rozlehlý a relativně vysoko položený Bregenzský les (Bregenzerwald) je první opravdu vysokou alpskou hradbou ze severního směru. Právě tady se mraky zarazí a shodí hromady sněhu. Nejinak i letos. Zatímco na mnoha místech Alp leží dnes sotva půl metru, v Damüls Mellau je to až 160 cm.

Zní to jako fráze, ale v tomto univerzálním, všestranném zimním středisku si najdou své skoro všichni. Rodiny s menšími i většími dětmi, nadšenci do sportovního ježdění po sjezdovkách, zamilované páry toužící po klidné romantice i fanatici freeridu.

Zprvu přitom netušíte, kam dojedete. Od Bodamského jezera často širokým údolím nenápadně stoupáte skrz vesničky Andelsbuch či Au. Pak se najednou zvedne masiv hor, který byste nečekali.

Damüls Mellau a sousední maličká Faschina nabízejí dohromady přes 100 km upravených tratí a zároveň rozlehlý prostor pro jízdu ve volném terénu. Bohatě vás to zabaví na celý týden. I když to není nezbytně nutné, protože na den můžete vyrazit třeba do sousedního menšího, ale velmi sportovního Schoppernau nebo do Warth Schröcken (na všechna místa platí stejný „3Täler“ skipas, který se dá použít pro celý Bregenzský les, Montafon, Groses Walsertal a tyrolský Lechtal). Warth je jinak obzvlášť zajímavé místo, protože díky nové propojovací lanovce se stal i branou do superstřediska Lech Zürs - nejluxusnější zimní zóny celého Rakouska. Jedinou menší komplikací je, že nositel „3Täler“ skpiasu si musí na Lech Zürs doplatit asi 20 eur na den.

Ale zpět do Damüls Mellau, které nabízí překvapivé dimenze. Najdete tu strmé skalní svahy s kamzíky, ale taky klikatou romantickou sjezdovku, která zatáčí kolem kostelíka. Zajímavý, variabilní terén, kde oblé kopečky střídají mohutné svahy a pak zas náhlé příkré srázy, rokliny a roklinky.

Jedna ze sjezdovek nad Mellau Vesnička Au, odkud jsou dobře dostupné tři areály: Damüls Mellau Faschina, Schoppernau a Warth Schrocken. Modrá sjezdovka č.14 Hochalpe nad Mellau

Dominanta Polední hory

Může se hodit Co ještě vidět a zažít Andelsbuch – Dům řemesel Petera Zumthora. Supermoderní muzeum s tradičními nástroji z celého kraje

– Dům řemesel Petera Zumthora. Supermoderní muzeum s tradičními nástroji z celého kraje Bregenz – Krásné město na břehu Bodamského jezera se starými a zároveň velmi moderními domy a kostelíkem Jana Nepomuckého na náměstí hned vedle Zumthorova muzea Moderního umění

– Krásné město na břehu Bodamského jezera se starými a zároveň velmi moderními domy a kostelíkem Jana Nepomuckého na náměstí hned vedle Zumthorova muzea Moderního umění Au – Speciální zvěřinové hody v místním Hotelu Adler

Kde bydlet V celé oblasti jsou hezké tří i čtyřhvězdičkové hotely, ale také apartmány ve statcích. Zároveň tu vyrůstají menší moderní apartmánové penziony, které nabízejí nezvykle prostorné ubytování.

Moderní apartmánový dům ve vesnici Au Jak se tam jede Ideálně přes Mnichov, Dachau, Lindau a Bregenz (6 hod 30 min). Nebo severní trasou přes Norimberk, Ulm a dále stejnou cestou. Info: www.vorarlberg.travel

Stejně jako má Val Gardena svůj Sasslong nebo Araba Marmoladu, dominuje i Damüls jedna magická hora. Když vyjedete zcela novou kabinovou lanovkou z vesnice Mellau, otevře se impozantní pohled na Mittagsspitze (Polední horu) 2095 m. Z každého úhlu je jiná a nezřídka mystická.

Z jedné strany pod ní vedou sjezdovky, z druhé je to opravdová freeridová „Big Mountain“, kam doporučujeme vyrazit jen za dobrých podmínek velmi dobrým lyžařům raději s místním průvodcem. Mírnější krásně jezdivé prašanové pasáže se tu náhle střídají s extrémně strmými a exponovanými svahy, z nichž trčí ostré skály. Úchvatný, ale zároveň zrádný terén.

Kdo do Damüls Mellau jezdí? Češi zatím málo a je to s podivem, protože jinak je toto středisko dost mezinárodní. Tak trochu pro fajnšmekry. Lyžují tu Němci, Rakušané, Švýcaři (z Curychu jsou to jen dvě hodiny jízdy), Nizozemci nebo Belgičané. Ale třeba i Francouzi z východu země, z měst Colmar, Mylhúzy nebo Štrasburku u německých hranic to sem mají pouhé 3 až 4 hodiny jízdy.

Tak trochu jiné Rakousko

Jste sice pořád ještě v Rakousku, ale nikde se necítíte „tak jinde“. Je to dáno historicky i geograficky. Mohutný masiv Arlbergu odřízl Vorarlbersko a s ním i Bregenzský les od zbytku Rakouska. Toto území bylo dlouhá staletí (a dodnes je) jakousi křižovatkou mezi severem a jihem, východem a západem. Je tu blizoučko do Německa, Švýcarska i Lichtenštejnska. V tomto „detašovaném“ Rakousku, které se svého času málem připojilo ke Švýcarsku, se mluví jiným dialektem než v uzavřených rakouských údolích na druhé straně Arlbergu. Trochu jiná kultura, tradice i kuchyně.

Říká se, že zde žijí šikovní lidé s otevřenou myslí. Důkazem je například vesnická architektura. Tak jako nikde v Rakousku tu mezi tradičními velkými staveními pobitými ze všech stran maličkými šindelemi stojí velmi moderní domy ze dřeva, skla, kamene a betonu.

Moderní výstavbu ve Vorarlbersku ovlivnily nejvíce trendy sousedního Švýcarska. Proto tu má třeba několik skvělých realizací Peter Zumthor, jeden z nejslavnějších moderních architektů. V Andelsbuchu vytvořil například krásný Dům řemesel.