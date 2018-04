Lyžování v kraji je pouze pro nenáročné

Zimní období není pro sportovní vyžití na jihu Moravy vůbec ideální. Zatímco v létě tento kraj nabízí množství cyklistických stezek či vodních nádrží, v zimě si mohou lidé o kvalitním lyžování nechat jen zdát. Velkých svahů s množstvím dobrého sněhu či udržovaných běžeckých tratí je v kraji málo.Jižní Morava - Lyžaři žijící na jižní Moravě mají smůlu: povrch je převážně rovinatý, o prudší svahy je nouze. Ve srovnání se severní Moravou či Vysočinou je v Jihomoravském kraji také teplejší počasí, což má vliv na kvalitu sněhu. Kdo si chce užít kvalitního lyžování, musí jet jinam. "V Jihomoravském kraji není prakticky žádné místo, kde by si lidé mohli opravdu dobře zalyžovat. Vždy se odtud v zimě jezdilo alespoň do Jeseníků či do Beskyd. Běžecké trasy zde navíc nejsou ani označené a jsou závislé na tom, zda vydrží sníh. Proto je v tomto kraji i minimum lyžařských škol," potvrdil nepříznivou situaci všech jihomoravských lyžařů místopředseda Svazu lyžařů Moravy a Slezska Vlastimil Šlapal. Nenároční lyžaři nebo ti, kteří si nemohou cestování do vzdálenějších lyžařských center dovolit, ale hlavu věšet nemusí. Na jihu Moravy přece jen existují místa, kde lze běžky či sjezdovky na nohy bez obav nasadit. Ve srovnání s domácími horami či zahraničními středisky jde však o méně kvalitní nabídku. Například v Brně mohou fandové běžek využít stop na zamrzlé hladině brněnské přehrady či na rybnících v Mariánském údolí. " Nejsou sice značené ani udržované, ale jsou poměrně známé a lidé je často využívají. Stopy jsou proto pravidelně vyjeté," upozornila Hana Navrátilová z Ku lturního a informačního centra města Brna. Mezi další místa na jižní Moravě, kde se mohou vyřádit lyžaři na sjezdovkách, patří například lyžařský areál v Hlubokém u Kunštátu, v městské části Blanska Hořicích, v Olešnici či v Předklášteří u Tišnova. "Lyžařům můžeme nabídnout rolbou upravovaný svah, který jsme pro letošek ještě rozšířili o šest metrů, takže se nebude tolik vydírat. K dispozici je občerstvení, dva vleky, dětské lano, vše v těsné blízkosti parkoviště," uvedl Jiří Suchomel, který se stará o lyžařský areál v Hlubokém u Kunštátu. Svah má večerní osvětlení, lyžuje se tedy i po setmění. Dopoledne nabízí možnost lyžovat i základním školám nebo dalším zájemcům. "Upozorňuji jen na to, že z Kunštátu se vyjíždí po silnici třetí třídy do vyšší nadmořské výšky a je tedy pro řidiče nutné, aby měli minimálně zimní obutí na autech, případně řetězy," dodal Jiří Suchomel. Menší úpravy svahů provedli před letošní sezonou také členové tělovýchovné jednoty Sokol, kteří provozují vlek nedaleko Blanska v Hořicích. "Svahy jsou vyčištěné, kamenitá místa zatravněná. "Lyžaři mají k dispozici dva vleky a tři sjezdovky. Vyberou si tedy sportovně založení lyžaři i třeba děti," uvedl Jiří Škaroupka z blanenského Sokola. Vleky v Hořicích jsou od loňského roku rekonstruovány, stejně jako umělé osvětlení. Především rodiny s dětmi si mohou přijít na své na lyžařském svahu v Olešnici na Blanensku. "Svah má pravidelný sklon, bez kamenů, pro lyžaře je zajištěno občerstvení," přiblížil Milan Palupa z tělovýchovné jednoty Sokol, která vlek provozuje. Průměrní lyžaři si mohou přijít na své i na lyžařském svahu v Předklášteří v okrese Brno-venkov, nedaleko Tišnova. Zaparkovat se dá asi sto padesát metrů od vleku, v blízkosti je i občerstvení. "Rolbu nemáme," uvedl provozovatel Pavel Ivánek. Výhodou svahu je, že se na něm v létě jezdí závody v travním lyžování, a je proto na něm jen nevysoký porost a minimum kamenů. K lyžování tak stačí nízká sněhová pokrývka. Na vleku v Němčičkách na Břeclavsku, který je kuriozní zejména tím, že leží na samém jihu Moravy, mezi vinohrady, ve výšce sto osmdesát metrů nad mořem, se lyžuje už nyní. Zatím ovšem jen na umělé hmotě. Pokud klesne teplota pod minus čtyři stupně, tři sněhová děla jsou schopna za dva dny a dvě noci svah zasněžit. "Máme připravenu i rolbu, která lyžařský svah udržuje," řekl Jaroslav Stávek, který vlek Tělovýchovné jednoty Sokol Němčičky spravuje. Už od soboty pořádají na svahu v Němčičkách lyžařskou školu dětí. Ta je otevřena dvě hodiny v týdnu. Lyžařům zde budou k dispozici i servis a půjčovna, zájemci se mohou občerstvit v bufetu, rozmrznout v ohřívárně. "Vystavěli jsme nová sociální zařízení, zájemci mohou přespat v převážně dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením v ubytovně přímo u svahu," upřesnil Stávek.O kvalitní nabídce pro lyžaře na jihu Moravy nemá valné mínění ředitel Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě Petr Honzl. "Pokud by však lidé přece chtěli jet za lyžováním jen šedesát kilometrů, mohou zamířit k nám do Nového Města. Je zde přírodní sníh a v případě nedostatku i technický," upozornil. V Novém Městě jsou navíc upravované tratě pro běžkaře. V areálu určeném dospělým i dětem je navíc možné absolvovat lyžařskou školu či si vypůjčit výstroj. "Z Jihomoravského kraje je to také blízko například do Velkého Meziříčí nebo na Čeřínek u Jihlavy. Nemají zde ale technický sníh, a proto je lyžování vždy závislé na počasí," dodal Honzl. Špatnou situaci zdejších lyžařů potvrzují i cestovní kanceláře. "Na jihu Moravy není nic. Kvůli lyžování se musí lidé vždy přesunout někam dál," poznamenala Dagmar Navrátilová z cestovní kanceláře Firo tour. Kvůli nedostatku příležitostí ke kvalitnímu sjezdovému či běžeckému lyžování jsou v zimě posilovány i některé vlakové spoje, které míří z jihu Moravy do horských oblastí. "Například linky do Nového Města se pravidelně posilují. Vagony někdy přidáváme i k soupravám, které míří do Jeseníků. Nejvíce lidí míří s lyžemi na sever v době zimních prázdnin," uvedl přednosta Brna-hlavního nádraží Josef Široký.