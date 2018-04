Lyžování v Jeseníkách bez front

Nevadí ani nižší nadmořská výška. Vrchol hory Toč, ze které se rozbíhají sjezdovky, leží ve výšce pouze 620 metrů nad mořem. Výškový nedostatek nahrazují ideální klimatické podmínky. Příroda v uzavřeném údolí sněhem rozhodně nešetří, sjezdovky jsou okolními kopci chráněné před nepříjemným větrem.

Terény pro každého

"My máme smůlu, že Miroslav neleží přímo u hlavní silnice jako Červenohorské či Ramzovské sedlo, ale až na odvrácené straně Jeseníků. Mohu ale návštěvníky ujistit, že delší cesta k nám se jim určitě vyplatí. Najde tu vhodný terén každý. Od úplného začátečníka po zdatného lyžaře nebo snowboardistu," uvedl majitel lyžařského areálu Miroslav Miloš Hladký.

V areálu jsou čtyři sjezdovky. Červená patří s dvanácti sty metry k nejdelším sjezdovkám v Jeseníkách, dvě modré měří šest set metrů a nejkratší, třísetmetrová, je v lyžařské školičce, kde zvládají začátky na lyžích malé děti.

Jednu šestisetmetrovou sjezdovku přebudoval majitel kvůli rostoucímu zájmu na snowboardový park s řadou atraktivních skoků a překážek.

Čtyři vleky vyvezou během jedné hodiny na svah 3300 lyžařů. "Nepamatuji se, že by lidé při nadprůměrné návštěvnosti stáli ve frontě déle než deset minut. Většinou fronta nepřekračuje pětiminutovou hranici," říká vedoucí střediska Alena Vondrušková.

Může se hodit

CENY VLEKŮ

Celodenní od 9.00-18.00

dospělí 290 Kč, děti do 12 let

220 Kč

dopolední od 9.00-12.00

130 Kč

odpolední od 12.00-17.00

160 Kč

večerní od 17.00-21.00

130 Kč

dvoudenní

dospělí 550 Kč, děti 410 Kč

šestidenní

dospělí 1200 Kč, děti 900 Kč



JAK SE TAM DOSTAT

Vlakem: ze Zábřehu rychlíkem nebo spěšným vlakem až do Lipové-lázní.

Autem: ze Šumperka přes Loučnou, Červenohorské sedlo a Bělou pod Pradědem, před Jeseníkem odbočka vlevo, projet celou obec Lipová-lázně. Lyžařský areál se nachází na okraji obce.

Možná je i cesta ze Šumperka přes Hanušovice a Ramzovské sedlo.

Po lyžování do bazénu nebo do lázní

Samozřejmostí je umělé zasněžování všech sjezdovek a každodenní noční úprava jejich povrchu rolbami. Lyžuje se od devíti do sedmnácti hodin, jedna sjezdovka je nasvětlená, takže umožňuje lyžování až do jedenadvaceti hodin.

Středisko nabízí sérii doplňkových služeb lyžařskou školu, půjčovnu a úschovnu lyží, ski servis. Dostatek míst nabízí restaurace, která má také terasu s výhledem na sjezdovky. Nechybí ani rychlé občerstvení formou bufetu. Zhruba pětisetmetrovou vzdálenost od parkoviště mohou lyžaři překonat s pomocí skibusu.

K areálu patří tři blízké penziony, které nabízejí přibližně stovku lůžek. Návštěvníci mohou využít služeb i dalších chat či penzionů, kterých je v Lipové-lázních celá řada.

V okolí je řada lákadel, která nezůstávají bez povšimnutí. Návštěvníci mohou využít lázeňských služeb, které poskytují místní Schrottovy lázně nebo proslulé Priessnitzovy lázně v nedalekém Jeseníku. Stejně tak se mohou po náročném celodenním lyžování osvěžit v krytém bazénu v deset kilometrů vzdálené České Vsi.