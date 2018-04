Garmisch, dějiště mistrovství světa, nabízí nejlepší lyžování v Německu

může se hodit Jak se tam dostat Dostupnost Garmische z Česka je výborná. Časově je to zejména z Prahy a západních Čech jedno z nejdostupnějších alpských center. Z Prahy pojedete autem 4 a půl hodiny. Pozor, důležitá připomínka pro naše turisty. V Česku známý název střediska Ga-Pa v Německu neexistuje. Je to jakýsi český výmysl ze 60. nebo 70. let. V Německu prostě znají Garmisch-Partenkirchen. Když se tam zeptáte na Ga-Pa, hlavu vám neutrhnou, jen nebudou tušit, která bije. Ceny

Jednodenní skipas pro oblast Zugspitze stojí 38 eur, pro Garmisch Classic 34 eur. Další větší německá zimní střediska: Oberstdorf, Brauneck, Bayrischzell, Winklmoos-Steinplatte Užitečné weby www.gapa.de

www.gap2011.com www.merkur-online.de