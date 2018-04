Lyžování v Česku: přehled novinek i cen skipasů. Víme, kde zdraží

Areály chtějí lákat lyžaře na nové sjezdovky, lanovky, nabídku přeshraničních jízdenek, rozšíření vleků a zasněžování nebo lepší přístup a parkování než dosud.

Tip na dovolenou Užijte si parádní lyžovačku na českých horách. Vyberte si z pestré nabídky pobytů na dovolena.iDNES.cz.

Skipasy v největším krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně podraží přibližně o sedm procent, jednodenní jízdenka pro dospělého v hlavní sezoně zdraží na 750 korun z loňských 700 korun. Vedení areálu to zdůvodňuje také investicemi, za 110 milionů korun byly mimo jiné rozšířeny sjezdovky a vybudovány objekty služeb pro lyžaře.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou čeká lyžaře např. 2,5 km nových sjezdovek, areál také přikoupil dvě nové rolby, sněžná děla i pojezdový pás v Peci pod Sněžkou. Cena lyžování pro dospělého přitom zůstane v hlavní sezoně na 620 korunách. V Harrachově zaplatí lyžaři 590 korun a čekají je tratě beze změn.

V Deštném v Orlických horách vlekaři investovali kolem tří milionů korun do lepšího zasněžování. Cena denního skipasu stoupla o 4,5 procenta na 460 korun také kvůli zvýšení DPH a zdražení energií. Stejně jako jiná střediska ovšem Deštné nabízí různé slevové programy. V nedalekých Říčkách cena skipasu v hlavní sezoně zůstane na 490 korunách.

V Krušných horách zdraží jízdné v Zadní Telnici na Ústecku, kde dostavují lanovku. Až se rozjede, cena celodenní permanentky vzroste o 50 korun na 400 Kč. Mírně zdraží i Klíny na Mostecku, kde lanovku vybudovali vloni. O padesátikorunu na 450 Kč stoupne jízdné také ve Ski Centru Bublava, levněji než dosud si zde ale zalyžují rodiny.

Krušnohorské středisko Klínovec nezdraží a zavede lepší propojení s areálem v sousedním německém Fichtelbergu. Nově bude mezi oběma vrcholy jezdit zdarma každou hodinu autobus. Úplně nový areál vznikl na Plešivci, připraveny jsou zde tři sjezdovky a zkouší se tři lanovky. Přáním provozovatelů je otevřít areál před Vánocemi.

V šumavských skiareálech na jihu Čech se ceny skipasů podle provozovatelů proti uplynulé sezoně zvednou o dvě až deset procent. Například v Zadově se celodenní jízdné zvýší ze 490 na 500 korun, některé vícedenní skipasy ale naopak zlevní. Dokoupili zde sněžná děla a rozšířili počet vleků. Víc vleků v nadcházející lyžařské sezoně nabídne také Železná Ruda, novým nahradili dosavadní 38 let starý vlek třeba ve zdejším areálu Nad Nádražím, zároveň ale zvýšili vstupné o pět až osm procent.

Pracovník lyžařského střediska na Ještědu v Liberci provádí běžnou údržbu na sloupech lanovky (na snímku z 15. října) při přípravě na zimní sezonu.

Na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách získala nový profil červená sjezdovka. "Tam, kde se jezdilo trochu do kopce, tak se nám to podařilo překlopit," uvedl ředitel společnosti Ski Bižu Pavel Bažant. Nedaleký Severák by měl být atraktivnější pro děti, budou zde mít možnost nechat si na dvou tratích změřit čas.

Ve středních Čechách připravuje areál Monínec na Příbramsku nový snowpark za milion korun. V Chotouni u Prahy lyžaře letos čeká nová půjčovna a zasněžovací zařízení, sjezdovka na Šibeničním vrchu u Mnichovic se rozšíří a bude mít nový přístup.

Morava: Nová lanovka a někde i levnější skipasy

V Koutech na Šumpersku v Jeseníkách čeká na rodiny s dětmi zcela nová sjezdovka. "Od letošní zimy otevřeme novou modrou rodinnou sjezdovku s názvem Pohodová," řekl zástupce areálu Petr Marek. Nové sjezdovky se dočkají lyžaři také ve středisku SKI Karlov, novinkou zde bude i čtyřsedačková lanovka. Ceny skipasů jsou zatím v jednání, mohly by ale zůstat na úrovni loňské zimy.

V beskydském Ski Parku Gruň na Frýdecko-Místecku vznikla mimo jiné nová dvousedačková lanovka. "Rekonstruovali jsme celý lyžařský areál, včetně ubytovacích zařízení. Ve třech objektech je nyní ubytování pro 140 lidí, rozšířilo se zhruba o 20 míst," řekl výkonný ředitel Kemal Rušitovič. Nový je zasněžovací systém i osvětlení, rozšíří se možnosti občerstvení i parkování. Levněji než dřív se bude s opravenou lanovkou lyžovat na Pustevnách, denní lístek platný v hlavní sezoně pro celý areál bude stát dospělého 375 a dítě 230 korun, tedy o 20 Kč méně než v minulé sezoně.

Chystáte se letos na lyže v Česku? celkem hlasů: 3437