Lyžování v Česku: málo muziky za hodně peněz

Tahoun českého lyžování Špindlerův Mlýn si dovolil zvednout cenu z loňských 650 korun na 750 korun. Před pěti lety stálo stejné lyžování 490 korun. Něco málo přes dvacet kilometrů sjezdovek při tom nijak nenabobtnalo, pouze lanovky a vleky jsou modernější a konečně se přestalo platit za parkování.

V dalších krkonošských, Krušnohorských a jesenických skiareálech se bude platit o hodně více, než pětistovku za den. Jejich ceny jsou tak již srovnatelné s kopci na druhé straně Šumavy v Německu a Rakousku. Hochficht nad Lipnem chce letos za permanentku 27 eur (přibližně 800 Kč) a Arber u Železné Rudy dokonce jen 24 eur (720 Kč).

Ceny v Alpách se pohybují od 22 eur v malých regionálních centrech po necelých 40 eur v superstřediscích ve Francii a Rakousku. I ty malé jsou ovšem o mnoho větší a nabízejí o mnoho lepší služby než dejme tomu Červenohorské sedlo v Jeseníkách nebo Rokytnice v Krkonoších.

Levná cizina

Na první pohled je tedy lyžování v tuzemsku pořád ještě o něco levnější než v cizině na jih a západ od našich hranic. Jenže na druhý, podrobnější, pohled tomu tak není.

Ceny alpských pobytů totiž nenápadně klesly díky balíčkům služeb v Rakousku, Německu a Itálii, nebo pobytovým kartám ve Francii. V obou případech si totiž klient kupuje služby se slevami, které dělají v celkovém součtu od třetiny do poloviny tabulkových cen.

V méně atraktivních týdnech před Vánoci, po Novém roce a v dubnu se tak cena týdenního pobytu, permanentky a dopravy pro čtyřčlennou rodinu ve středně velkém středisku může dostat na 35.000 korun. Za to jsou k dispozici desítky až stovky kilometrů sjezdovek, desítky lanovek a vleků, skibusy, bazény, kluziště, sportovní haly, důstojné ubytování s dobře zařízenou kuchyní a sociálním zařízením a parkování zdarma. Velmi důležité pro české lyžaře je, že se v Alpách nestojí fronty na lanovky a je možno najezdit i v rekreačním tempu okolo stovky kilometrů za den.

PROČ LYŽOVAT V ČESKU



* cesta z města na hory netrvá déle než dvě hodiny

* permanentka je levnější

* mluví se tu česky

* jsou tu výborné terény pro běžky

PROČ LYŽOVAT V ALPÁCH * lyžování je tu ve všech směrech lepší

* nečekají se fronty na lanovky a vleky

* pohodlnější lanovky převažují nad nepohodlnými vleky

* celkové náklady na týdenní pobyt jsou nižší KDE SI TEĎ ZALYŽUJETE V ALPÁCH - podzimní sezona na ledovcích vrcholí - čtěte ZDE

Česko je levnější?

Týden ve větším tuzemském lyžařském centru nepořídí čtyřčlenná rodina pod dvacet tisíc korun, ve Špindlerově Mlýně bude potřebovat určitě více než pětatřicet tisíc korun. Cenu je ovšem možno snížit ubytováním u známých, na podnikové chatě, nebo třeba v turistické ubytovně, což je obvykle bouda se společnými toaletami a sprchami na chodbě a bez možnosti samostatného vaření.

Za svoje peníze dostane lyžař v tuzemsku pár krátkých sjezdovek, které jsou často vydřené až na led, určitě budou přeplněné, nejčastěji se jezdí na vypráskaných kotvových nebo talířových vlecích, ze kterých mají děti hrůzu a dospělé z nich bolí nohy.

Fronty dosahují délky desítek minut a hodina není v sezoně o víkendu výjimkou, což znamená, že když lyžař najede za den deset kilometrů, je rád. Klienti musejí počítat také s tím, že moc nefunguje místní hromadná doprava.

České hory ovšem nabízejí výborné běžkařské terény a v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách jsou i velmi dobře upravované.

Francie

Francouzské sjezdovky jsou sice vyhlášené svojí bezkonkurenční délkou a výškou, ale rolbaři mají špatnou pověst socialistických dělníků, protože tratě bývají odpoledne ve špatném stavu.

Do Francie je možné jezdit výhradně na týdenní pobyty a téměř bez výjimky přes cestovní kanceláře nebo státní bookovací centra. Nikdy předem nevíte, ve kterém apartmánu nebo studiu budete ubytováni, většinou to do poslední chvíle neví ani delegát cestovní kanceláře.

Ve většině případů se bydlí na sídlištích, za to sjezdovky vedou přímo pod okny paneláků.

Rakousko

Rakušané jsou především příjemní lidé povahou, chováním, jídlem i kulturou velmi podobní Čechům. Sjezdovky obvykle zasahují do pásma lesa, protože Východní Alpy nedosahují takových výšek jako hory v okolí Mont Blanku.

V rámci jednoho střediska nebo jedné permanentky spojující několik center si lze užít během pár minut naprosto rozdílného charakteru lyžování. Jedna sjezdovka může začínat nahoře na ledovci, poté se změní na prašanové pláně, prokličkuje mezi skálami, projede lesem a dole mine dětský plácek. Za jízdy minete několik salaší, hospod a na dolní stanici lanovky se můžete najíst v moderní restauraci.

V Rakousku se nejvíce ze všech alpských zemí domluvíte anglicky.

Itálie

Jestli si chcete užít slunce, umělého sněhu, divoké skalnaté krajiny a vyhlášeného jídla a pití, nemůžete minout Itálii. Ježdění v Dolomitech nebo pod Matterhornem je zážitkem nejen sportovním, ale můžete ho vnímat všemi smysly.

Navzdory své pověsti chaotů dokáží Italové upravovat své sjezdovky nejlépe v Evropě. Bez pečlivé údržby a neustálého stříkání umělého sněhu by jim totiž tratě odtály již koncem února.

Italové jsou také velmi vstřícní v jakýchkoliv službách. Od posledního vlekaře nebo pikolíka v pizzerii po šéfa lanovkářské společnosti se na vás všichni usmívají a rádi vám pomohou. Za to organizace zájezdů, nebo třeba jen rozdělování pokojů, či řešení nespokojenosti hostů Italům moc nejde. To se všeobecné evropské mínění nemýlí, neboť v takových případech se rozjede mašinérie telefonátů, gestigulace, zvýšených hlasů, až si host nakonec raději pomůže sám.

Ceny jednodenního lyžování v Česku KRKONOŠE Kolik zaplatíte za jeden den Špindlerův Mlýn 750 Kč Pec pod Sněžkou 550 Kč Janské Lázně 550 Kč Harrachov 560 Kč Benecko 330 Kč Malá Úpa 390 Kč Strážné 320 Kč JIZERSKÉ HORY Bedřichov 370 Kč Černá Říčka 270 Kč Ještěd 430 Kč Kořenov 260 Kč Rejdice 350 Kč Severák 370 Kč Tanvaldský Špičák 490 Kč KRUŠNÉ HORY Bouřňák 400 Kč Boží Dar 200 Kč ORLICKÉ HORY České Petrovice 250 Kč Čenkovice 350 Kč Deštné 420 Kč Říčky 350 Kč JESENÍKY Karlov 380 Kč Miroslav 310 Kč Petříkov 390 Kč Ramzová 60-120 Kč/jízda BESKYDY Javorový vrch 320 Kč Pustevny 330 Kč Razula 390 Kč HOSTÝNSKÉ VRCHY Troják 340 Kč JAVORNÍKY Kohútka 300 Kč ŠUMAVA Špičák 450 Kč POHRANIČNÍ HORY Rakousko - Hochficht 27 E Německo - Arber 24 E Poznámka: Uvedeny jsou ceny u skiareálů, které již zveřejnily ceníky na tuto sezónu. Pramen: skiareály, Sitour

