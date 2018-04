Sníh skoro žádný, přesto se u nás lyžuje. A roste zájem o letní zájezdy

Podobnou sezonu jako letos někteří pamatují z let 2006/2007. "Snažíme se pořád sjezdovky udržet aspoň ve slušném stavu, abychom nějakou službu mohli poskytovat. Věřím, že se situace otočí a už to bude dobré," řekl Zdeněk Spilka z lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně.

Navzdory jarním teplotám zatím dostatek sněhu leží na šumavských sjezdovkách. Ve skiareálu Lipno mají půl metru technického sněhu, který odolává teplu a rozmarům počasí lépe než ten přírodní. O něco hůře je na tom největší lyžařské středisko západočeské části Šumavy Špičák. "Na sjezdovkách leží od deseti do 35 centimetrů sněhu. Je teplo, čekáme na ochlazení," poznamenal provozní ředitel areálu Vladimír Kasík. Návštěvnost podle něj citelně ovlivňují denní lyžaři, kterých je málo.

V lepší počasí doufají také areály v Beskydech, kam o víkendu řada lidí přijela spíše za pěší turistikou, protože lyžovat se v těchto dnech dá jenom ve dvou areálech v Bílé na Frýdecko-Místecku.

V sousedních Jeseníkách pak lyžařům přála především sobota. Tamní střediska, která jsou na horách v provozu, zaznamenala poměrně slušnou návštěvnost. Podmínky ale znovu pokazilo nedělní počasí s oblevou. Nejlepší podmínky v Jeseníkách má i nadále nejvýše položené lyžařské středisko na Ovčárně.

Zhruba o pětinu nižší návštěvnost než obvykle hlásí největší lyžařský areál v Krušných Horách Klínovec. "Podmínky se zlepšily, v tuto chvíli jsou velmi dobré, od pondělí by se navíc mělo podle předpovědí ochladit. To by pomohlo, abychom před jarními prázdninami otevřeli další části," uvedl Adam Svačina ze skiareálu.

Ve středních Čechách jsou v provozu jen dva areály a jezdí se na zbytcích technického sněhu.

Pouze ojedinělé možnosti k lyžování měli o víkendu také ve Zlínském kraji. V provozu byl například areál Razula ve Velkých Karlovicích a ve Stupavě na Uherskohradišťsku.

Roste zájem o letní dovolené

Teplé počasí a nedostatek sněhu na tuzemských horách, které přiměly řadu lidí k rušení lyžařských pobytů, povedou k vyššímu zájmu o letní dovolené, uvedla analytická společnost Mag Consulting. Potvrzují to i mnozí odborníci z oblasti cestovního ruchu. "Rodiny, které mají rozpočet na dovolené ohraničený, ty prostředky, které nevyužily, přesunou na léto," říká marketingový ředitel CK Exim tours Stanislav Zíma.

Vyšší poptávku po letních zájezdech už potvrzují i některé cestovní kanceláře a agentury s tím, že zaznamenávají rekordní prodej tzv. "first minute". K tomu však nevede jen špatná lyžařská sezona, ale kvůli slabšímu kurzu koruny vůči euru zejména obavy ze zdražení zájezdů. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) si Češi letos koupí "v první chvíli" až 50 procent zájezdů, loni to bylo 45 procent. Některé cestovní kanceláře však v předprodejích prodají až dvě třetiny letních dovolených.

Podle portálu Zajezdy.cz meziročně předprodej letních zájezdů celkově narostl o 68 procent. U většiny destinací letos vzrostla i průměrná cena dovolené prodané "v první chvíli". Ceny v předprodejích klesly meziročně u Itálie, Španělska a Egypta.

"Oproti loňskému roku registrujeme výrazný nárůst prodejů letní dovolené, v celkovém objemu o více než třetinu, ale máme destinace, kde je nárůst zájmu oproti loňsku i víc než dvojnásobný," informovala i Pavlína Pešová z FIRO-tour.

Stejný trend potvrzuje i CK Fischer, která letos očekává, že v předprodejích prodá až dvě třetiny zájezdů, zatímco loni to bylo 50 procent.

Zvýšenou poptávku o letní dovolenou oproti stejnému období loňskému roku zaznamenal i portál dovolena.idnes.cz.