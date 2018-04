Alpe di Siusi: nejlepší alpské rodinné středisko nadchne i profíky

Je to kouzelné klidné místo v sousedství Sella Rondy, nejrušnějšího lyžařského cirkusu Dolomit. Jihotyrolský přírodní klenot Alpe di Siusi (německy Seiser Alm) lemuje na jihozápadě skalní hradba bájného hřebene Schlern, pod nímž se prý ve středověku slétaly čarodějnice.

Na východě alpskému panoramatu nad Alpe di Siusi dominuje temná severní stěna proslulého vrcholu Sasso Lungo (3181 m). Pod jeho rozeklanými skalami se z druhé strany prohánějí sportovně založení borci po věhlasném slalomáku Saslog v blízké Val Gardině, kde se jezdí i závody Světového poháru.

Rozlehlou vysokohorskou louku s lehce zvlněnými kopečky, mezi nimiž se krčí selské chalupy a salaše, protínají desítky vleků a lanovek. Mezi lesními remízky se prohánějí běžkaři. Potkáte tu i saně tažené koňmi i výletníky na sněžnicích, kteří se kochají amfiteátrem okolních hor.

Alpe di Siusi je největší pastvina v Alpách.

Náhorní planina je proslulá krásným počasím, neboť hlavní hřeben Alp zastaví většinu mraků, přicházejících ze severu. Proto na rodinné středisko, dobře chráněné i před větrem, svítí slunce 300 dní v roce.

Oáza klidu

Bydlet můžete přímo u sjezdovek. Vjezd autem na pastvinu je povolen jen ubytovaným hostům a pouze po páté hodině odpoledne, kdy končí provoz lanovek. Ostatní lyžaři na platinu vyjedou buď kabinovou lanovkou ze střediska Suisi (Seis) přes Compatsch (1 980 m) nebo z Val Gardeny.

Nejvyšším bodem střediska je Punta d'Oro (Goldnkopf) ve výšce 2 210 m. Pod ním najdete na ploše, přesahující osm tisíc fotbalových hřišť, 60 km sjezdovek. Nejsou moc dlouhé jako jsme zvyklí jinde v Dolomitech. Třetina z nich patří začátečníkům a dětem. I značené červené tratě jsou spíš lehké "modré".

Atlas ADAC vyzdvihuje nejen dětské parky a lyžařské školy či školičky pro nejmenší, ale také bezpečnost při přepravě. Sedačkové lanovky jsou vybavené krytem proti větru a hlavně automatickou dětskou pojistkou, zabraňující náhodnému otevření při jízdě.

Swing na sněhu Poslední týden v lednu se v rámci hudebního festivalu Swing on Snow konají pod širým nebem u sjezdovek či v hotelích koncerty jazzu, soulu, klasické muziky i místních folklórních skupin. Letos se jazzovalo na Alpe di Siusi již po osmé.

Světovým unikátem pak dlouho byla lanovka na Puflatsch, která poprvé zkombinovala kabinky a sedačky. Právě z vrchu Puflatsch vede jedna z mála prudších sjezdovek, která se v půlce rozděluje na červenou a kratší černou trať.

Trochu prudší červené tratě vedou také ze vzdálenějšího pahorku Florian či Goldknopf, kde najdete strmější rychlostní úsek, na kterém si můžete změřit nejvyšší dosaženou rychlost. Na sjezdovce Laurin si zase přijdou na své freestylisté ve snowparku. Pro závodníky-amatéry je určen obří slalom na sjezdovce Spitzbühl či Panorama, kde si lyžaři mohou svůj výsledný čas z jízdy mezi brankami každý den změřit.

Milovníci panoramatického kroužení ocení výlet kolem pastviny po "čarodějnickém okruhu", který dostal své jméno podle sletů místních ježibab, které byly v 16. století na Alpe di Siusi za obcování s Belzebubem odsouzeny.

Legendy z podsvětí o čarodějnicích, obrech, trpaslících a dalších kouzelných bytostech si můžete přečíst, budete-li po značkách lyžařského safari Skitour Hexen půl dne projíždět. Děti si při tom mohou zařádit v hrůzostrašném tunelu, v čarodějných boulích či ve slalomu s pohádkovými figurkami.

Běžky, saně a golf

Vysoká ocenění atlasu ADAC sbírá Seiser Alm i za nabídku pro běžkaře. Zaplatíte 5 eur na osobu (děti do 13 let zdarma) a máte k dispozici rozsáhlou síť tratí v délce 80 km, kde jsou vedle sebe vždy dvě až tři upravené stopy pro klasiku a tvrdý mlat pro bruslení.

Běžecký trénink v této nadmořské výšce vyhledávají pro vylepšení kondice vrcholoví sportovci. Jezdí sem rakouský národní tým běžkařů i keňské maratonské hvězdy. Trénovala tu i česká rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na startu tratí u horní stanice lanovky Compatsch doplňuje luxusní servis pro běžkaře i dobře vybavené zázemí s převlékárnami, sprchami či úschovnou věcí. Ovšem i tady musíte mít již zmíněný běžecký skipas za 5 eur na osobu.

O běžkaře je zde skutečně dobře postaráno. Místní tratě vyhledávají i profesionální sportovci. Kromě zábavných legend doprovázejí tratě i nádherné výhledy.

Z další nabídky stojí za vyzkoušení hlavně sáňkařské dráhy. Několik z nich padá z Puflatsch, Spitzbühl, Monte Piz nebo pahorku Florian. Tratě měří od jednoho do pěti kilometrů, celkem 18 kilometrů. Díky vlekům a lanovkám můžete projezdit celou pastvinu. A při tom všem se dá hrát golf. I v zimě. Po hřišti, které tvoří celé zimní středisko, se můžete s golfovými holemi nerušeně pohybovat, ať už máte na nohou lyže, běžky nebo si nasednete na sáně.

Skipas na 175 km sjezdovek

Slámová polévka v chatě Gostner Schweige Kdo miluje dobré jídlo a příjemné posezení ve stylové hospůdce na svahu, najde nádhernou dřevěnou horskou boudu s pověstí gastronomického ráje uprostřed Alpe di Siusi kousek od dvousedačky Steger Dellai. Šéfkuchař Franz Mulser vaří z čerstvých surovin z rodinného statku Außergostnerhof nebo od chovatelů ovcí v Kastelruthu a jídla ochucuje vlastnoručně nasbíranými alpskými bylinkami z vysokohorských pastvin. Určitě vyzkoušejte slámovou polévku s lanýži, podávanou v křupavém bochníčku chleba.

Právě přes St. Ulrich a St. Christinu vede propojení na Sella Rondu, více než čtyřicetikilometrový okruh kolem masivu Sella, který s přilehlými údolími nabízí celkem 500 kilometrů sjezdových tratí. Na ty však potřebujete speciální permanentku Dolomity Superski, zatímco se skipasem z Alpe di Siusi si můžete udělat výlet právě do Val Gardeny.

Můžete jezdit v St. Ulrichu na planině Seceda (2 518), k níž se dostanete, přejedete-li St. Ulrich podzemním "minimetrem", vláčkem La Curta, na protější stranu údolí. Odtud musíte kousek pěšky k tunelu s pojízdnými chodníčky, který vede ke kabinové lanovce na Secedu. V tunelu si budete dokonce připadat jako v metru nebo na letišti.

Anebo můžete vyzkoušet supernovou zubačku, která vás vyplivne pod vrcholem Rasceisa (2 103 m) uprostřed divoké přírody národního parku Puez-Geisler. Dolů vede lesním průsekem červená sjezdovka k mezistanici lanovky pod monumentální skalní stěnu Secedy.

Přes ni pak můžete pokračovat do dalších středisek ve Val Gardině, neboť permanentka platí na všech tratích (175 km) podél Sella Rondy od Passo Gardina až po Passo Sella. Šestidenní skipas stojí pro dospělého v hlavní sezoně 223 eur, junioři zaplatí 156 eur.

Prudší sjezdovky kolem hotelu

Kdo si chce alespoň jednou projet celou Sella Rondu, včetně výletu na ledovec Marmoladu, nejvyšší horu Dolomit (3 343 m), dá se to stihnout. Musíte však zakoupit za 48 eur Skipas Dolomity Superski a z Alpe di Siusi vyrazit brzy ráno první lanovkou. Ačkoliv existuje i přímá cesta na lyžích přes Secedu, doporučujeme zkrátit si cestu zpoplatněným skibusem za tři eura ze Saltrie do Monte Pany, neboť zajížďka do St. Ulrichu je příliš dlouhá a riskantní. V každém případě takové zpestření stojí zato.