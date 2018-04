Lyžování už brzy výrazně podraží

Lyžaři si budou brzy muset sáhnout do peněženky hlouběji. Podle nové kategorizace lyžařských středisek, kterou ve středu poprvé zveřejnil Svaz provozovatelů lanovek a vleků, se ceny denních permanentek v nejznámějších krkonošských střediscích mohou do čtyř let vyšplhat na šest až osm set korun.