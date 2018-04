Většina českých skiareálů má před víkendem dostatek sněhu

Výborné podmínky pro milovníky zimních sportů nabízejí hory na východě Čech. V Krkonoších a v Orlických horách v minulých dnech napadlo až půl metru sněhu. „Podmínky pro lyžování jsou vynikající, sníh na sjezdovkách je prachový,“ nešetřil optimismem ředitel SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou Petr Hynek. Běžecké tratě se podle něj nyní upravují jen zčásti, protože stále sněží a fouká vítr.

Návrat zimního počasí vylepšil podmínky také v Jizerských horách, kde v posledních dnech připadlo od 15 do 30 centimetrů sněhu. „Je to přesně takové, co si představujete jako lyžování,“ uvedla Renata Balašová za skiareál Ještěd v Liberci, který je v provozu zatím z poloviny. Provoz v pátek opět zahájí Bedřichov, který byl přes týden kvůli nedostatku sněhu uzavřený.

Aktuální zpravodajství Aktuální sněhové zpravodajství, detailní informace o lyžařských střediscích a jednotlivých sjezdovkách sledujte na stránkách iDNES.cz

Dobré zprávy hlásí také skiareál Bublava v Krušných horách, kde byly téměř po třech měsících dokončeny opravy po řádění vichřice Herwart. Mimo sjezdové tratě Lesní a Velký Bleiberg je nyní na Bublavě lyžování výborné a dostatek sněhu i kvalitní podmínky by měly vydržet i ve dnech příštích,“ uvedl za provozovatele bublavského areálu Jiří Lhota.

Z přídělu nového sněhu se těší také vlekaři na jihozápadě Čech, kde v posledních dnech napadlo kolem 30 centimetrů sněhu. Díky tomu se poprvé v této sezoně rozjede vlek v Přimdě na Tachovsku. V Železné Rudě, kde je nejvíc lyžařských středisek v Plzeňském kraji, jsou otevřené všechny větší areály.

„Podmínky pro lyžování jsou zde opět výborné. Od minulého víkendu se drží teploty pod nulou, a tak jsme mohli zapnout děla a pokrýt sjezdovky novou vrstvou sněhu,“ říká ředitel Skiareálu Lipno Petr Dušek. Na víkend připravuje středisko akci, při níž návštěvníky bude na svazích vítat velbloud.

Ve středních Čechách se stále lyžuje na Monínci na Příbramsku. Tento týden obnovilo provoz středisko v Chotouni u Prahy. Další středočeské areály jsou však zatím mimo provoz.

Vysočina nabídne lyžařům koncem týdne nejméně šest sjezdovek. V některých částech kraje, například v okolí Nového Města na Moravě, by o víkendu mohly být upraveny první běžkařské stopy.

V nejvyšších částech Jeseníků leží nyní přes metr sněhu. „Během týdne napadlo postupně zhruba 20 centimetrů sněhu, který ale postupně usedal,“ říká dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek. Opatrní by však měli být vyznavači bílé stopy. V lavinových katastrech platí třetí lavinový stupeň.

Zima se k radosti vlekařů v posledních dnech vrátila také do Beskyd. Lyžařské areály najíždějí vesměs na plný provoz. Horší situace je u běžeckých tratí. „Něco málo sice nasněžilo, ale přírodního sněhu je pořád málo. Takže běžkaře moc nepotěšíme,“ řekl provozovatel areálu v Bílé na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula.

Výrazně se návrat zimního počasí projevil na jižní Moravě. Rozjely se i vleky ve Filipově údolí na Hodonínsku a v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, které se kvůli vyšším teplotám v předchozím týdnu dočasně zastavily. Velmi dobré podmínky pro lyžování hlásí také většina středisek ve Zlínském kraji.