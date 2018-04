Lyžování na ledovcích. Které jsou nejlepší a které Češi znají méně

Ledovcové lyžování v listopadu a na začátku prosince má svá specifika a je dobré být na ně připravený. O víkendech při krásném počasí mohou být na sjezdovkách davy lyžařů a někde se mohou tvořit fronty.

Na většině ledovců v této době navíc téměř neustále trénují závodní týmy. A nemusí to být zrovna reprezentanti Rakouska nebo Česka, ale třeba i místní dětské oddíly. Je proto dobré počítat s tím, že některé sjezdovky či jejich části mohou být uzavřené. Vyplatí se proto na dané místo zavolat a informovat se.

Pozor také na počasí. Může být dost nestálé a sníh, déšť, vítr nebo mlha mohou lyžování ztížit. Sledujte proto předpověď počasí.

25 ledovců, ale ne na všech si dobře zalyžujete

V celých Alpách je přibližně 25 lyžařských ledovců, ne na všech se však dá opravdu dobře sjezdovat. Mnohé navíc nemá ani moc smysl využít pro klasické ledovcové podzimní ježdění. To je příklad Francie, kam se cíleně na ledovce z Česka nejezdí, protože to je daleko a mnohá střediska jsou stejně tak vysoko, že se tam dá krásně jezdit už od začátku prosince.

Podobné je to se Švýcarskem, kde opravdu perfektní lyžování najde sjezdař hlavně v Saas Fee, v Zermattu (oblast Matterhorn), slušné například na Corvatschi nad Svatým Mořicem, v Engelbergu a v Les Diablerets. Jenže sem už je to nejméně 8 hodin jízdy.

Ani Itálie nenabízí zrovna přehršel skvělého ledovcového lyžování. Nejlepší je opět zóna Matterhorn, pak je pár kilometrů prudkých tratí na Marmoladě nebo na Passo Tonale a mírné rodinné sjezdovky na ledovci Schnalstal.

Určitě nejlepší ježdění a nejvíc možností pro české lyžaře nabízí ledovce v Rakousku. My jsme tentokrát jako tip vybrali dvě místa, jež jsou mezi našinci asi nejméně známá, ale přesto patří ke špičce ledovcového lyžování. Kaunertal a Mölltal.

Nejprve ale připomeňme ledovcové klasiky – Dachstein, Kaprun a Hintertux. Skoro každý je už zná, proto jen velmi krátce.

Výhody a nevýhody Dachsteinu

Nejbližší pro většinu Čechů je Dachstein. Z Prahy to je 417 km, což je zhruba pět hodin a 15 minut jízdy. Pokud budeme mluvit o předsezonním ledovcovém lyžování, tak tohle ale žádný sjezdařův ráj není. Od 2 900 m n. m. do 2 300 m jsou jen čtyři kilometry sjezdovek (2 km snadné obtížnosti, 1 km střední a 1 km těžké), takže málo možností a při krásném počasí a víkendech je třeba počítat s návaly.

Kdo se na Dachsteinském ledovci vyřádí víc, to budou zkušení běžkaři, kteří tu budou chtít poprvé trochu potrénovat. Ale opět pozor na zácpy ve stopě. Později během zimy při dobrých sněhových podmínkách se pak Dachstein stává rájem freeriderů. Jsou tu opravdu krásné a dlouhé trasy padající hluboko do údolí. Ale to už je jiná kapitola.

Nejoblíbenější ledovec českých lyžařů

Kaprun je dlouhodobě asi nejoblíbenějším ledovcem českých lyžařů. Je relativně blízko a lyžování je tam bezvadné. Nejrychlejší trasa vede přes Mnichov (z Prahy 562 km) a trvá to tam asi o 20 minut déle než na Dachstein. Sjezdař se tu v listopadu, kdy v neledovcových střediscích ještě nebude sníh, vyřádí mnohem víc než na Dachsteinu. Od 3 000 do 2 000 metrů se dá při dobrých podmínkách jezdit na 40 kilometrech sjezdových tratí, z nichž téměř polovina jsou středně obtížné. Mají tu i snowpark.

Dnes vyváží lyžaře na ledovec pod Kitzsteinhornem lanovka GletscherJet.

Hintertux a další ledovcová klasika

Hintertux je od nás nejbližší tyrolský ledovec a cesta tam může být ještě o chlup kratší než na Kaprun. Pokud kolem Mnichova nebudou zácpy, jede se pohodlně pět a půl hodiny. V ideálních podzimních podmínkách se dá lyžovat až na 60 kilometrech tratí všech obtížností. Právě v těchto dnech je ale například v provozu "jen" 48 kilometrů sjezdovek. Ale pozor Hintertux je v Rakousku pro dospělé druhý nejdražší po Söldenu - dospělí na den platí 43 eur, zato děti "jen" 19,50.

Tyrolsko pak nabízí ještě další ledovce – Stubai, Pitztal, Sölden (v údolí Ötztal) a Kaunertal. Ve světě je nejznámějším z nich sportovní a mondenní Sölden, kde se každý rok zahajuje světový pohár v alpském lyžování. Je také nejdražší - dospělý za den lyžování zaplatí 45 eur, dítě 29 (v průměru o 7 eur na osobu víc než v levnějších místech). Nejvíce sjezdovek ale nabízí Stubai, při ideálních podmínkách se dá jezdit až na 110 kilometrech tratí. Navíc je to sem autem jen 45 minut z Innsbrucku.

Méně známý Kaunertal: panoramatické výhledy a malé fronty

Ten nejvzdálenější, v Tyrolsku "nejmladší" a mezi Čechy asi nejméně známý je ledovec Kaunertal. Znalci říkají, že tu jsou nejmenší fronty, přitom to sem autem trvá jako do Söldenu nebo na Pitztal – 660 kilometrů z Prahy za šest a půl hodiny.

To nejlepší a nejkrásnější na Kaunertalu jsou asi spektakulární výhledy. Jste na konci světa a zároveň na jeho rozhraní. Mezi rakouskými a švýcarskými Alpami a také italskými Dolomity. Ne náhodou se jeden z vrcholků ledovcového areálu ve výšce 3 160 metrů, kam vede nová osmisedačková kabinka, jmenuje Dreiländerblick neboli Výhled na tři země. Je odtud vidět Ortler (3 905 m), nejvyšší hora bývalého Rakouska-Uherska (dnes Jižní Tyrolsko), stejně vysoký Piz Palu nebo čtyřtisícová Bernina ve Švýcarsku.

Rakousko, Kaunertal

Horní stanice lanových drah na dalších dvou vrcholcích pak končí ve výškách 3 100 a 3 062 metrů. V plánu je výstavba lanovky pod čtvrtý a nejvyšší vrchol Weisseespitze do výšky až 3 518 metrů.

Zatím mají lyžaři možnost využít téměř 40 kilometrů tratí, z nich skoro polovina jsou středně obtížné a těžké. V těchto dnech je v provozu na 30 kilometrů sjezdovek. Kaunertal patří k vychvalovaným rodinným zimním centrům. Děti do sedmi let tu lyžují zdarma. Je tu i slušný snowpark a při dobrých podmínkách nabízí Kaunertal překvapivě možnosti pro freeride.

Mölltal: skvělé rodinné lyžování

Poslední rakouský lyžařský ledovec leží v Korutanech a jmenuje se Mölltal. Od Prahy je 640 kilometrů, autem se to dá zvládnout za méně než sedm hodin. Jsou tu krásné, rovné, středně prudké svahy padající z výšky 3 122 metrů až do 2 700 metrů a opět nádherná panoramata, zejména na masiv Vysokých Taur, kterému dominuje nejvyšší rakouský štít Grossglockner (3 798 m).

Podobně jako Kaunertal je i tato oblast ideální hlavně pro celé rodiny. Mölltal je pověstný také stabilním slunečným počasím. A lyžování je tu určitě dobré. Nejtěžší a nejdelší černočervená sjezdovka měří sedm kilometrů a překoná převýšení víc než 1 000 metrů.