Aktuálně z Kronplatzu. Téměř drahokam v letošní lyžařské mizerii

Tak zelené Alpy dlouho nepamatujete. Přesto se masiv severoitalského Kronplatzu hemží dlouhými bílými hady, kteří se klikatí lesními průseky a zelenošedými loukami.

Poslední dny je naštěstí přes noc -5 stupňů, přes den -1 až +5 stupňů. Sněžná děla tu jedou skoro pořád naplno, ale je třeba dodat, že málokde na světě mají umělé zasněžování tak v malíčku. Kousek odsud v Bolzanu společnost TechnoAlpin vyvinula tu nejmodernější zasněžovací technologii. A Kronplatz je její laboratoří a jakousi exkluzivní vitrínou.

Takže desetitisíce Italů, kteří sem přijeli na vánoční prázdniny (nikdo jiný s výjimkou Nizozemců a trošky Němců, Poláků a Čechů na Vánoce domov neopouští), si užívají relativně slušného lyžování.

V pondělí jsme projezdili Kronplatz od severu na jih a od východu na západ. Byli jsme až na nejzazším cípu na Plan de Plaies, nikde není třeba se bát kamení. Jen je nutné přijmout, že se jezdí prakticky výhradně na umělém sněhu.

Novinky kolem Kronplatzu 1) Program SkiDo umožňuje lyžařům bydlícím dál od lanovek každý den prázdninového pobytu lyžovat v jiném místě (díky vlaku nebo taxi s průvodcem): Kronplatz - Sella Ronda - Helm/Rotwand - Haunold - Cortina d´Ampezzo www.skido.it 2) Nově propojená zóna Helm/Rotwand je jedna z největších letošních investic v Alpách vůbec. 3) Mini kurz biatlonu v mekce tohoto sportu, Anterselvě 4) Na vrcholu Kronplatzu dokončují stavbu supermoderního muzea Reinholda Messnera podle architektky Zahy Hadidové.

Samozřejmě to není ideální, nezřídka hrbolaté, někde lyžař narazí na plotny, někde naopak na hluboké zpomalovací boule nastříkaného umělého sněhu, v těchto místech je třeba dávat obzvlášť pozor. Většinou to chce dobré hrany. Skoro ideální pro Ondru Banka a spíš lepší lyžaře. Odpoledne je pak už málokde opravdová lyžařská paráda. Ale kdo to přijme a nebude zbytečně hledat hnidy, bude nakonec nadšený.

Zbytek totiž dorovná skvělá infrastruktura, servis, jídlo a celkově velmi vysoká kultura a kvalita zdejšího života. V mnoha místech můžete zapomenout na auto a zoufalé hledání místa na obřích parkovištích. Nejnovějším trendem je zde „ekodoprava“, tedy dojít pěšky, případně popojet jen kousek autem k nádraží a odtud supermoderním vlakem během 10 - 20 minut dorazit na integrovanou stanici, kde se z vlaku rovnou přestupuje na lanovku.

Taková je Perca přímo pod Kronplatzem. Ze všech stran to sem trvá vlakem jen pár minut. V moderním areálu je i velký deposit lyží, takže lyžaři mohou vlastně až k lanovce dojet „nalehko“. A vlak jezdí „po švýcarsku“ na sekundy.